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"Хтивий старий єврей": світська левиця звинуватила Грачевского в домаганнях

Сьогодні, 18:30

Божена Ринська заявила, що режисер приставав до молодих дівчат

Поки дружина Бориса Грачевского не може повірити в його смерть , журналістка і світська левиця Божена Ринська вирішила висловитися про покійного режисера.

На сторінці свого Telegram-каналу світська левиця подякувала режисерові за кіножурнал "Єралаш" і назвала проєкт великим. Але на цьому добрі слова закінчилися.

Ринська написала, що Грачевський залицявся до молодих дівчат. Вона здивована, чому про це мовчали.

"Грачевський був російським Вайнштейном. Лез до всіх молодих дівчат. Лапав, мацав, домагався. Дивно, що сотні абьюжених при його житті заяви не робили. Типовий хтивий старий єврей при грошах і можливостях, постійно розпускав руки ", – висловилася світська левиця.

Нагадаємо, Бориса Грачевского не стало 14 січня . Причиною смерті стали ускладнення після перенесеного коронавіруса.

Раніше ми розповідали про скандальне розлучення Бориса Грачевского.

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