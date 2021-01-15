"За що?": дружина Грачевського опублікувала його фото за життя і прокоментувала смерть

Творець "Єралашу" помер 14 січня

14 січня стало відомо про смерть творця "Єралашу" Бориса Грачевського. Його молода дружина Катерина Білоцерківська опублікувала його останнє фото і прокоментувала смерть.

В Instastories Білоцерківська запостила знімок з Грачевським, а після порушила мовчання і написала: "Ти живий в мені і своїх дітях! Я не хочу... Я хочу бути з тобою... Чому? За що???".

Скріншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Скріншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Борис Грачевський був тричі одружений. У нього залишилося четверо дітей і онук.

В кінці грудня у 71-річного Грачевського діагностували COVID-19. Його госпіталізували під Новий рік. Стан художнього керівника "Єралашу" був нестабільний. Кілька днів тому його ввели в медикаментозну кому.

Причиною смерті Бориса Грачевського став коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер зірка фільму "Анжеліка – маркіза ангелів" Робер Оссейн.

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