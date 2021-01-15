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"Похотливый старый еврей": светская львица обвинила Грачевского в домогательствах

Сегодня, 18:30

Божена Рынска заявила, что режиссер приставал к молодым девушкам

Пока жена Бориса Грачевского не может поверить в его смерть, журналистка и светская львица Божена Рынска решила высказаться о покойном режиссере.

На странице своего Telegram-канала светская львица поблагодарила режиссера за киножурнал "Ералаш" и назвала проект великим. Но на этом добрые слова закончились.

Рынска написала, что Грачевский приставал к молодым девушкам. Она удивлена, почему об этом молчали.

"Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался. Удивительно, что сотни абьюженых при его жизни заявления не делали. Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки", – высказалась светская львица.

Напомним, Бориса Грачевского не стало 14 января. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса.

Ранее мы рассказывали о скандальном разводе Бориса Грачевского.

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