Пивоваров, Могилевська і DZIDZIO на одній сцені: дивіться Українську пісню року сьогодні ввечері

Грандіозне шоу з найкращими українськими виконавцями покажуть 20 червня в 23:00 на телеканалі "Україна"

Дивіться шоу "Українська пісня року" 20 червня на телеканалі "Україна" о 23:00 Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/pivovarovmusic, пресслужба

Сьогодні ввечері на глядачів телеканалу "Україна" чекає неймовірне шоу з найкращими виконавцями вітчизняного шоу-бізнесу. Музичною премією "Українська пісня року" артистів нагороджують уже вдруге. У цьому році вона буде особливою, тому що приурочена до 30-річчя незалежності України.

Організатори шоу добрали тридцять виконавців і хіти, які полюбили українці за всі роки незалежності. Що відбувалося за лаштунками концерту, дивіться в ексклюзивному сюжеті:

Організатори премії Михайло Поплавський та Олег Винник цьогорічну церемонію присвятили Дню Незалежності України і зібрали для концерту тільки хіти.

"У нас було більш як 200 композицій, пісень, ми вибирали хіти за 30 років незалежності, саме ті хіти, які особливо старше покоління знає", – розповів Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський та Олег Винник на презентації "Української пісні року" Фото: пресслужба

"Для багатьох артистів нагорода стала стимулом для написання нових україномовних хітів! – говорить переможниця в номінації "Надія української пісні", співачка Аліна Гросу. – Дуже приємно, що одна з моїх пісень отримала навіть сьогодні відзнаку".

Аліна Гросу Фото: прес-служба

"У нас велике свято – 30 років незалежності нашої країни, звичайно ж, збирається велика кількість артистів, які мають показати, є таке гарне українське слово, "набутки", і це ті досягнення, які характеризують нашу країну", – зазначив музичний продюсер телеканалу "Україна" Геннадій Вітер.

Не пропустіть концерт "Українська пісня року" сьогодні ввечері о 23:00 на телеканалі "Україна", де виступлять Дзідзьо, Олег Винник, Ірина Федишин, Артем Пивоваров, Віталій Козловський, Наталія Могилевська та багато інших.

Раніше повідомляли, що Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року".

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