Павлік, Білик, Подкопаєва підтримали збірну України перед сьогоднішньою грою на Євро-2020 (відео)

Збірна України вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з командою Швеції. Матч пройде вже сьогодні в Глазго. На підтримку футболістів президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб і попросив записувати відео, щоб спортсмени знали, що з ними вся країна. Українські зірки долучилися до флешмобу.
Ірина Білик підтримала збірну і заявила, що вірить в перемогу української збірної.
"Хочу, щоб наші хлопці, справжні українці, перемогли! Бажаю перемоги і всі красуні України за вас", – сказала співачка.
Олександр Пономарьов разом з сином записали відео на підтримку збірної України.
Приєднався до флешмобу дует TamerlanAlena.
"Пацани, ми в вас віримо", – сказав Тамарлен зі сцени, а його підтримали шанувальники.
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зазначила, що на футболістів лежить велика відповідальність, але вона вірить в перемогу української збірної.
"Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаємо успіху, вболіваємо за вас і віримо в вас", – сказала Лілія.
Підтримав збірну України на "Євро-2020" і Віктор Павлік.
"Ми з вами. Вся Україна з вами! Ми дуже вам підтримуємо і любимо і віримо в загальну нашу з вами перемогу", – сказав співак.
Раніше українські зірки розповіли, як вболівають за збірну України.