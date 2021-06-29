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Павлік, Білик, Подкопаєва підтримали збірну України перед сьогоднішньою грою на Євро-2020 (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
29 червня, 13:53
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Сьогодні в Глазго відбудеться історичний поєдинок для збірної України. Ірини Білик, Віктор Павлік, Лілія Подкопаєва записали відео на підтримку українських футболістів
Українські зірки підтримали нашу збірну перед грою на "Євро-2020"
Українські зірки підтримали нашу збірну перед грою на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/podkopayeva_official, instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/viktorpavlik

Збірна України вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з командою Швеції. Матч пройде вже сьогодні в Глазго. На підтримку футболістів президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб і попросив записувати відео, щоб спортсмени знали, що з ними вся країна. Українські зірки долучилися до флешмобу.

Ірина Білик підтримала збірну і заявила, що вірить в перемогу української збірної.

"Хочу, щоб наші хлопці, справжні українці, перемогли! Бажаю перемоги і всі красуні України за вас", – сказала співачка.

Олександр Пономарьов разом з сином записали відео на підтримку збірної України.

Приєднався до флешмобу дует TamerlanAlena.

"Пацани, ми в вас віримо", – сказав Тамарлен зі сцени, а його підтримали шанувальники.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зазначила, що на футболістів лежить велика відповідальність, але вона вірить в перемогу української збірної.

"Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаємо успіху, вболіваємо за вас і віримо в вас", – сказала Лілія.

Підтримав збірну України на "Євро-2020" і Віктор Павлік.

"Ми з вами. Вся Україна з вами! Ми дуже вам підтримуємо і любимо і віримо в загальну нашу з вами перемогу", – сказав співак.

Раніше українські зірки розповіли, як вболівають за збірну України.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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