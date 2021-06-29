Павлік, Білик, Подкопаєва підтримали збірну України перед сьогоднішньою грою на Євро-2020 (відео)

Сьогодні в Глазго відбудеться історичний поєдинок для збірної України. Ірини Білик, Віктор Павлік, Лілія Подкопаєва записали відео на підтримку українських футболістів

Українські зірки підтримали нашу збірну перед грою на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/podkopayeva_official, instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/viktorpavlik

Збірна України вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з командою Швеції. Матч пройде вже сьогодні в Глазго. На підтримку футболістів президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб і попросив записувати відео, щоб спортсмени знали, що з ними вся країна. Українські зірки долучилися до флешмобу.

Ірина Білик підтримала збірну і заявила, що вірить в перемогу української збірної.

"Хочу, щоб наші хлопці, справжні українці, перемогли! Бажаю перемоги і всі красуні України за вас", – сказала співачка.

Олександр Пономарьов разом з сином записали відео на підтримку збірної України.

Приєднався до флешмобу дует TamerlanAlena.

"Пацани, ми в вас віримо", – сказав Тамарлен зі сцени, а його підтримали шанувальники.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зазначила, що на футболістів лежить велика відповідальність, але вона вірить в перемогу української збірної.

"Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаємо успіху, вболіваємо за вас і віримо в вас", – сказала Лілія.

Підтримав збірну України на "Євро-2020" і Віктор Павлік.

"Ми з вами. Вся Україна з вами! Ми дуже вам підтримуємо і любимо і віримо в загальну нашу з вами перемогу", – сказав співак.

Раніше українські зірки розповіли, як вболівають за збірну України.