Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ірина Білик проговорилася про причину розлучення з чоловіком: Може у нього там хтось з'явився

Сьогодні, 17:07

Співачка чекає, коли Аслан Ахмадов приїде в Україну і вони зможуть офіційно оформити розлучення

Ірина Білик розповіла про причину розлучення з чоловіком
Ірина Білик розповіла про причину розлучення з чоловіком
Фото: YouTube

Нещодавно стало відомо, що Ірина Білик подала на розлучення зі своїм чоловіком – стилістом, професійним фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Про те, що пара оформила стосунки, стало відомо в 2015 році. Тоді ж сурогатна мати народила парі сина Табриза.

Зупиніться! У нас для вас порція натхнення. Нещодавно ми відвідали п'ять найатмосферніших місць біля Києва на електрокарі Jaguar. Готові посперечатися, що ви не знали про існування української Ісландії і не бачили вражаючі скелі Богуслава.

Подружжя поки не оформило розлучення офіційно. Ірина чекає, коли Аслан приїде для цього в Україну.

"Аслан приїде в Україну влітку і буде розлучення. Аслан дуже хороший тато. І ми розлучаємося не тому, що щось погано між нами. Просто ми не можемо бачитися: локдауни, літаки", – поділилася артистка в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Ранок з Інтером".

Ірина Білик залишилася в хороших стосунках із Асланом Ахмадовим
Скріншот з YouTube

Білик передбачає, що у Аслана могла з'явитися нова жінка. Не виключає співачка, що зустріне когось і сама.

"Я так думаю, може, у Аслана там хтось з'явився. А, може, у мене щось станеться тут, в Україні. Ми будемо дружити, зустрічатися. Зараз я запрошую Аслана на зйомки свого нового кліпу в якості режисера", – додала Ірина Білик.

Читайте також:
Ірина Білик живе в котеджному містечку, де ціна за будинок стартує від 7 мільйонів гривень – ЗМІ

Особисті стосунки творчим – не перешкода. Артистка знає точно, як невдачі в любові трансформувати в успіх на сцені – за словами Ірині, кращі її ідеї народжуються в період, коли на душі туга.

Ірина Білик поділилася ексклюзивною інформацією: "Восени ви побачите від мене сюрприз. Це буде дует! Я сама вибирала виконавця. Це буде чоловік".

Ірина Білик зізналася в домашньому насильстві – дивіться сюжет:

Раніше ми писали, чи планує Коляденко знову одружитися на Білик – зізнання телеведучого.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Михайло Поплавський виконав еротичний блюз від Ірини Білик Представники Вакарчука пояснили, з ким музикант гуляв у Львові Онук Єлизавети II розлучився з дружиною. Вона зізналася, що не була щаслива в шлюбі
шоу-бізнес Ірина Білик розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Как выглядела Ирина Билык до популярности. Её невозможно узнать
Как выглядела Ирина Билык до популярности. Её невозможно узнать

Популярні статті

Сьогодні, 14:31Events

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Сьогодні, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Сьогодні, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 20:00Зірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

Новини партнерів

Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Илона Гвоздева развенчала популярный миф о танцах
Илона Гвоздева развенчала популярный миф о танцах
Могилевская сообщила, сколько килограммов сбросила за неделю
Могилевская сообщила, сколько килограммов сбросила за неделю
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти