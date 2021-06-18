Ірина Білик проговорилася про причину розлучення з чоловіком: Може у нього там хтось з'явився

Співачка чекає, коли Аслан Ахмадов приїде в Україну і вони зможуть офіційно оформити розлучення

Ірина Білик розповіла про причину розлучення з чоловіком Фото: YouTube

Нещодавно стало відомо, що Ірина Білик подала на розлучення зі своїм чоловіком – стилістом, професійним фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Про те, що пара оформила стосунки, стало відомо в 2015 році. Тоді ж сурогатна мати народила парі сина Табриза.

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Подружжя поки не оформило розлучення офіційно. Ірина чекає, коли Аслан приїде для цього в Україну.

"Аслан приїде в Україну влітку і буде розлучення. Аслан дуже хороший тато. І ми розлучаємося не тому, що щось погано між нами. Просто ми не можемо бачитися: локдауни, літаки", – поділилася артистка в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Ранок з Інтером".

Ірина Білик залишилася в хороших стосунках із Асланом Ахмадовим

Скріншот з YouTube

Білик передбачає, що у Аслана могла з'явитися нова жінка. Не виключає співачка, що зустріне когось і сама.

"Я так думаю, може, у Аслана там хтось з'явився. А, може, у мене щось станеться тут, в Україні. Ми будемо дружити, зустрічатися. Зараз я запрошую Аслана на зйомки свого нового кліпу в якості режисера", – додала Ірина Білик.

Особисті стосунки творчим – не перешкода. Артистка знає точно, як невдачі в любові трансформувати в успіх на сцені – за словами Ірині, кращі її ідеї народжуються в період, коли на душі туга.

Ірина Білик поділилася ексклюзивною інформацією: "Восени ви побачите від мене сюрприз. Це буде дует! Я сама вибирала виконавця. Це буде чоловік".

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