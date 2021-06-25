Олександр Пономарьов пояснив, чому не показує свою нову обраницю

Співак Олександр Пономарьов після розлучення у 2012 році не розголошує своє особисте життя. З того часу нового штампу в паспорті співака не з'явилося, але стосунки у нього є

Олександр Пономарьов / Фото: Facebook-сторінка Олександра Пономарьова

Народний артист України Олександр Пономарьов, який сказав, що його колишня цивільна дружина Олена Мозгова постійно видаляється з друзів у соцмережі, пояснив, чому не обговорює особисте життя. Причиною тому – став попередній досвід стосунків артиста.

В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі DOROTYE, Олександр Пономарьов зізнався, що зовсім не приховує свою супутницю. Але і публічно ділитися всіма деталями співак не хоче.

"Мої особисті справи після попереднього досвіду я тепер на загал не переношу. Крапка", – відповів Олександр Пономарьов.

Про те, що в житті Олександра з'явилася нова любов, розповіла ще торік його колишня дружина, Вікторія Мартинюк. Артист був з нею в шлюбі з 2006 по 2012 роки – у цей період у пари народився син Олександр.

Однак після такої заяви екс-дружини Пономарьов запевнив, що штампа в паспорті у нього немає.

Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк

Співак підтримує спілкування і зі своєю першою дружиною, продюсеркою Оленою Мозговою, з якої він перебував у цивільному шлюбі десять років. У 1998 році продюсер народила йому доньку Євгенію, а в середині 2000-х пара розійшлася. Зараз Олена Мозгова одружена зі співаком Девідом Аксельродом.

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Пономарьовим:

Раніше Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою.