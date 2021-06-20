Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Ексклюзив

Як Притула, Різатдінова та Джамала вболівають за збірну України на Євро-2020. Ми дізналися

Сьогодні, 09:00

Дізнайтеся, як і з ким за українських футболістів вболівають телеведучий Сергій Притула, гімнастка Ганна Різатдінова та співачка Джамала на чемпіонаті Європи

Як українські зірки вболівають за українську збірну на Євро-2020
Як українські зірки вболівають за українську збірну на Євро-2020
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula, instagram.com/anna_rizatdinova, instagram.com/jamalajaaa

Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) в самому розпалі. Українська збірна вже встигла зіграти два матчі групового етапу – з Нідерландами (13 червня) і з Північної Македонією (17 червня). В останньому нашим футболістам вдалося здобути перемогу, обігравши збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

21 червня Україна зіграє зі збірною Австрії – за підсумками матчу стане відомо, чи пройде українська збірна до 1/8 фіналу чемпіонату.

Life Сьогодні розпитали українських знаменитостей, як і з ким вони дивилися попередні футбольні матчі на чемпіонаті Європи.

Сергій Притула

Не секрет, що відомий телеведучий Сергій Притула – великий фанат футболу і завжди підтримує українську збірну під час важливих матчів. Цей раз не став винятком. Матч України та Нідерландів, який відбувся 13 червня, Притула дивився в Кривому Розі.

"Зазвичай я дивлюсь матчі на трибуні. За збірну викатав багато матчів по всій Європі: від Афін і Рейк’явіка до Лондону і Мінська. А на секторі – всі ми брати і сестри під номером 12. Так склались обставини, що цього разу був не на секторі. Але, звісно, вболівав за наших! Ніч мене застала у Кривому Розі, то матч Збірної було переглянуто саме там у доволі "трушному" середовищі криворізьких "олдскульників", – ділиться з нами ведучий Нового каналу.

Сергій Притула вболіває за українську збірну
Сергій Притула вболіває за українську збірну
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Після матчів, за словами Сергія, у нього довго відновлюються голосові зв'язки.

"Ну а як тоді не волати?" – посміхається ведучий.

Ганна Різатдінова

За українських футболістів відома гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова вболіває вдома, зі своїм сином Романом.

"Я вболівала вдома, з Ромочкою. Мені вдалося отримати довгоочікувану футболку збірної, і у нас була максимально спортивна атмосфера", – розповідає Ганна.

Анна Різатдінова вболіває за збірну України з сином Романом
Анна Різатдінова вболіває за збірну України з сином Романом
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

За слова Різатдінової, за майбутнім матчем України вона стежитиме обов'язково.

"Я дуже добре пам'ятаю Євро-2012, ми тоді були на зборах в Алушті, готувалися до Олімпійських ігор. Пам'ятаю, як ми знесилені приходили в готель, і все одно дивилися матч, вболіваючи за нашу збірну. Це емоції просто колосальні, особливо перед Олімпіадою", – зізнається Life Сьогодні спортсменка.

За словами Ганни, вона любить масштабні змагання, і не тільки в спортивному середовищі.

"Боліла за Джамалу, коли вона виграла на "Євробаченні". Люблю такі заходи, які об'єднують всю країну – мене це дуже заряджає і мотивує ", – пояснює Різатдінова.

Джамала

До речі, Джамала теж активно підтримує наших футболістів.

"Футбольний експерт з мене ніякий, але вболіваю за наших я щосили! Звісно, з моїм графіком не так просто знайти час на перегляд футбольних матчів. Але найважливіші все ж намагаюсь дивитись. Недарма колись я була амбасадором збірної", – ділиться з нами співачка.

Джамала чекає на нову форму збірної України з футболу
Джамала чекає на нову форму збірної України з футболу
Фото: instagram.com/jamalajaaa

І, звичайно ж, як і багато інших, артистка не проти отримати нову футбольну форму української збірної.

"Підтримую, вболіваю, посилаю енергію перемоги українцям і чекаю на нову круту форму збірної", – сміється Джамала.

Вболівати за улюблену команду на чемпіонаті Європи – це відмінне проведення часу, але якщо ви шукаєте ще більше цікавих варіантів того, як провести це літо, то ці 10 крутих ідей точно для вас.

Раніше ми розповідали, як зірки готувалися до літа.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Міс збірної Іспанії: за 300 євро можна потренуватися з дівчиною Льоренте Найкращий матч на Євро! Португальці забили чотири м'ячі, але програли Німеччині Роналду і кола: фанат показав вогняне продовження
джамала Євро-2020 Анна Різатдінова Сергій Притула
Реклама

Новини партнерів

Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?

Популярні статті

Сьогодні, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Сьогодні, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Сьогодні, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Сьогодні, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Сьогодні, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

Вчора, 17:42Модно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

Вчора, 11:34Events

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

18 червняEvents

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

18 червняПсихо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

18 червняСмачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

18 червняЗірково

Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських із нового інтерв'ю

17 червняСмачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

17 червняЗірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

17 червняNo Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

17 червняЗірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

17 червняСмачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Новини партнерів

Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти