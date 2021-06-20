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Як Притула, Різатдінова та Джамала вболівають за збірну України на Євро-2020. Ми дізналися

Дізнайтеся, як і з ким за українських футболістів вболівають телеведучий Сергій Притула, гімнастка Ганна Різатдінова та співачка Джамала на чемпіонаті Європи

Як українські зірки вболівають за українську збірну на Євро-2020 Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula, instagram.com/anna_rizatdinova, instagram.com/jamalajaaa

Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) в самому розпалі. Українська збірна вже встигла зіграти два матчі групового етапу – з Нідерландами (13 червня) і з Північної Македонією (17 червня). В останньому нашим футболістам вдалося здобути перемогу, обігравши збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

21 червня Україна зіграє зі збірною Австрії – за підсумками матчу стане відомо, чи пройде українська збірна до 1/8 фіналу чемпіонату.

Life Сьогодні розпитали українських знаменитостей, як і з ким вони дивилися попередні футбольні матчі на чемпіонаті Європи.

Сергій Притула

Не секрет, що відомий телеведучий Сергій Притула – великий фанат футболу і завжди підтримує українську збірну під час важливих матчів. Цей раз не став винятком. Матч України та Нідерландів, який відбувся 13 червня, Притула дивився в Кривому Розі.

"Зазвичай я дивлюсь матчі на трибуні. За збірну викатав багато матчів по всій Європі: від Афін і Рейк’явіка до Лондону і Мінська. А на секторі – всі ми брати і сестри під номером 12. Так склались обставини, що цього разу був не на секторі. Але, звісно, вболівав за наших! Ніч мене застала у Кривому Розі, то матч Збірної було переглянуто саме там у доволі "трушному" середовищі криворізьких "олдскульників", – ділиться з нами ведучий Нового каналу.

Сергій Притула вболіває за українську збірну Фото: facebook.com/serhiyprytula

Після матчів, за словами Сергія, у нього довго відновлюються голосові зв'язки.

"Ну а як тоді не волати?" – посміхається ведучий.

Ганна Різатдінова

За українських футболістів відома гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова вболіває вдома, зі своїм сином Романом.

"Я вболівала вдома, з Ромочкою. Мені вдалося отримати довгоочікувану футболку збірної, і у нас була максимально спортивна атмосфера", – розповідає Ганна.

Анна Різатдінова вболіває за збірну України з сином Романом Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

За слова Різатдінової, за майбутнім матчем України вона стежитиме обов'язково.

"Я дуже добре пам'ятаю Євро-2012, ми тоді були на зборах в Алушті, готувалися до Олімпійських ігор. Пам'ятаю, як ми знесилені приходили в готель, і все одно дивилися матч, вболіваючи за нашу збірну. Це емоції просто колосальні, особливо перед Олімпіадою", – зізнається Life Сьогодні спортсменка.

За словами Ганни, вона любить масштабні змагання, і не тільки в спортивному середовищі.

"Боліла за Джамалу, коли вона виграла на "Євробаченні". Люблю такі заходи, які об'єднують всю країну – мене це дуже заряджає і мотивує ", – пояснює Різатдінова.

Джамала

До речі, Джамала теж активно підтримує наших футболістів.

"Футбольний експерт з мене ніякий, але вболіваю за наших я щосили! Звісно, з моїм графіком не так просто знайти час на перегляд футбольних матчів. Але найважливіші все ж намагаюсь дивитись. Недарма колись я була амбасадором збірної", – ділиться з нами співачка.

Джамала чекає на нову форму збірної України з футболу Фото: instagram.com/jamalajaaa

І, звичайно ж, як і багато інших, артистка не проти отримати нову футбольну форму української збірної.

"Підтримую, вболіваю, посилаю енергію перемоги українцям і чекаю на нову круту форму збірної", – сміється Джамала.

Вболівати за улюблену команду на чемпіонаті Європи – це відмінне проведення часу, але якщо ви шукаєте ще більше цікавих варіантів того, як провести це літо, то ці 10 крутих ідей точно для вас.

Раніше ми розповідали, як зірки готувалися до літа.

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