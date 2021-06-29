Обережно, гаряче! Тіна Кароль знялася в напівпрозорій сукні лежачи на підлозі (фото)

Співачка Тіна Кароль, яка пішла зі свого концерту в Одесі, опублікувала відео з гарячої фотосесії. У ній артистка вигинається на камеру в напівпрозорому вбранні і з мокрим волоссям. Чи варто говорити, що її фоловери в захваті.
Не менш красиві фото вийшли і у нас, під час подорожі на електрокарі Jaguar найкрасивішими та найінстаграмнішими місцями навколо Києва. Дивіться повну історію з фотозвітом тут.
Тіна Кароль знялася в промо для свого виступу на столичному фестивалі Atlas Weekend. Сукню співачка одягла поверх чорного боді. Образ зірки доповнила зачіска з ефектом мокрого волосся.
Свій захват від побаченого шанувальники Тіни Кароль дуже коротко, але ємко описали в коментарях до її посту:
- "Господи, немає слів"
- "Яка гарна жінка! Захоплююся"
- "Занадто нереальна!"
- "Ікона!"
Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend в 2021 році буде дебютним. Разом із нею на сцену вийде барабанщик популярного американського співака Джастіна Бібера.
Atlas Weekend триватиме до 11 липня. Більшість заявлених артистів заходу – українські.
Дивіться з сюжеті, як зірки шоу-бізнесу ставляться до бодіпозитиву:
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розповіла, чому не виступає в Росії, і пояснила це самоідентифікацією.