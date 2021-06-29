Обережно, гаряче! Тіна Кароль знялася в напівпрозорій сукні лежачи на підлозі (фото)

Співачка Тіна Кароль поділилася з фоловерами відвертим відео з нової фотосесії, в якому вона позує в сексуальних позах

Тіна Кароль зачарувала відвертими фото в напівпрозорому платті / Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль, яка пішла зі свого концерту в Одесі, опублікувала відео з гарячої фотосесії. У ній артистка вигинається на камеру в напівпрозорому вбранні і з мокрим волоссям. Чи варто говорити, що її фоловери в захваті.

Не менш красиві фото вийшли і у нас, під час подорожі на електрокарі Jaguar найкрасивішими та найінстаграмнішими місцями навколо Києва. Дивіться повну історію з фотозвітом тут.

Тіна Кароль знялася в промо для свого виступу на столичному фестивалі Atlas Weekend. Сукню співачка одягла поверх чорного боді. Образ зірки доповнила зачіска з ефектом мокрого волосся.

Свій захват від побаченого шанувальники Тіни Кароль дуже коротко, але ємко описали в коментарях до її посту:

"Господи, немає слів"

"Яка гарна жінка! Захоплююся"

"Занадто нереальна!"

"Ікона!"

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend в 2021 році буде дебютним. Разом із нею на сцену вийде барабанщик популярного американського співака Джастіна Бібера.

Atlas Weekend триватиме до 11 липня. Більшість заявлених артистів заходу – українські.

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Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розповіла, чому не виступає в Росії, і пояснила це самоідентифікацією.