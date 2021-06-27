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Тіна Кароль пішла з власного концерту через мокру сцену (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 12:44
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Тіна Кароль в Одесі виконала 5-6 треків, а потім покинула сцену через неналежні умови для виступу
Концерт Тіни Кароль у Одесі зірвався через негоду
Концерт Тіни Кароль у Одесі зірвався через негоду / Фото: Скриншот из видео

Можна сказати, що концерт Тіни Кароль в Одесі більше не вдався, ніж навпаки. Співачка, яка раніше пояснила, чому не виступає в Росії, вийшла до своїх фанатів вся в сріблі, виконала кілька пісень, а після покинула сцену, заявивши, що шоу закінчилося.

Всьому виною стала негода. Напередодні набережну Одеси локально затопило. Постраждав і майданчик, де виступала Тіна.

Сцена клубу ITAKA була в калюжах, бо під час концерту почався дощ. Апаратуру накрили поліетиленом, та це не дуже врятувало ситуацію. Сама Кароль в руках тримала рушник, яким весь час витиралася від дощу.

Співачка звернулася до власників ITAKA, присоромивши їх за те, що вони не забезпечили належних умов для проведення концерту, але артистів при цьому запрошують.

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Один з відвідувачів концерту Тіни Кароль у Одесі опублікував в Instagram відео, де видно, як співачка прощається з фанатами, які прийшли на її концерт, та йде геть.

"Я готувалася до нашої зустрічі. І мене безумовно засмучує це звучання. Невже не можна взяти і зробити дах? Ганьба!" – сказала зі сцени Тіна Кароль.

Незважаючи на те, що трапилося, фанати Кароль все ж почули улюблені хіти. Під час шоу до Тіни приєднався танцюрист Дмитро Жук.

Тіна Кароль та Діма Жук на концерті в Одесі
Фото: instagram.com/stories/viktoriateslyar

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль репетирувала номер на роликах для Atlas Weekend прямо в готелі в Казахстані.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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