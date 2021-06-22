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Тіна Кароль пояснила, чому не виступає в Росії і пов'язала це з самоідентифікацією

Сьогодні, 10:57

Українська співачка продовжує давати інтерв'ю в Казахстані, куди вирушила щоб презентувати свій новий альбом

Тіна Кароль розповіла, чому не їздить з концертами в Росію
Тіна Кароль розповіла, чому не їздить з концертами в Росію
Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль вирушила в Алмати, де роздає інтерв'ю на місцевих телеканалах. Напередодні ми публікували її зізнання про особисте життя і гроші, а тепер співачка висловилася про гастролі в Росії.

А ми перед цим хочемо розповісти про подорож Україною, точніше, поїздку неймовірними місцями навколо Києва на електрокарі Jaguar – це було захоплююче!

Кароль пов'язує виступу в РФ із самоідентифікацією. За словами співачки, їй, як українській артистці, не потрібні "посередники", натякнула вона на російську сцену.

"Я співачка з України, приїхала в Казахстан. Ми не їздимо в Росію, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте на нас, і ми чекаємо на вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. Такий промотур пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо на них в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати одне з одним", – сказала Тіна Кароль в інтерв'ю для MUZZONE TV.

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Вона додала, що багато виконавців з Казахстану живуть в Москві, але їй хотілося б, щоб вони залишалися в своїй країні і творили на благо батьківщині.

У своєму іншому інтерв'ю Тіна говорила, що залишається в своїй країні не через політику, а щоб радувати українців. Крім того, у себе вдома, вважає Кароль, артист відчуває себе сильнішим, ніж деінде.

Раніше Тіна Кароль зізналася, що не знає, чи потрібні їй нові стосунки і що вона готова до полюбити.

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