Ольга Сумська поділилася селфі з молодшою дочкою Анною: Копія тато!

Народна артистка України Ольга Сумська, яка раніше поділилася своїми архівними фотографіями, в рамках гастролей вирушила до Луцька. Разом з нею подорожувати поїхала молодша 19-річна дочка Анна Борисюк.
На фото, котрим Сумська поділилася в Instagram-профілі, зображені мама і дочка, а також їхні пригоди в Замку Любарта – це одна з найпопулярніших визначних пам'яток Луцька.
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"Доця Аня зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тож сьогодні у Луцьку за традицією побували у замку Любарта!Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте Україною", – звернулася до фоловерів Ольга Сумська.
У коментарях до публікації підписники Сумської написали, що її дочка – просто копія свого батька Віталія Борисюка:
- "Татова дочка! 100%"
- "Краса"
- "Обожнюю вас! Ви мій ідеал"
- "Батькова копія"
- "Копія татко! Красуні в красивому місці"
Борисюк-провідниця у перуці затьмарив Сумську (фото)
Анна Борисюк – друга дитина Ольги Сумської. Дівчинка народилася в 2002 році. Її батько – Віталій Борисюк, з яким Сумська у шлюбі вже 25 років.
У акторки також є дочка Антоніна Паперна, яка народилася в шлюбі з Євгеном Паперним в 1990 році. Дівчина, як і її мама, знімається в кіно, а зараз проживає в Росії разом зі своїм бойфрендом.
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