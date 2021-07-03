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Ольга Сумська поділилася селфі з молодшою дочкою Анною: Копія тато!

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
3 липня, 09:06
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Акторка відправилася на гастролі по Україні і взяла з собою молодшу дочку Аню. Новими фото з нею Сумська поділилася у себе в Instagram
Ольга Сумська з молодшою донькою Ганною Борисюк
Ольга Сумська з молодшою донькою Ганною Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська, яка раніше поділилася своїми архівними фотографіями, в рамках гастролей вирушила до Луцька. Разом з нею подорожувати поїхала молодша 19-річна дочка Анна Борисюк.

На фото, котрим Сумська поділилася в Instagram-профілі, зображені мама і дочка, а також їхні пригоди в Замку Любарта – це одна з найпопулярніших визначних пам'яток Луцька.

Щоб подивитися всі фото і відео, свайпайте ліворуч:

"Доця Аня зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тож сьогодні у Луцьку за традицією побували у замку Любарта!Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте Україною", – звернулася до фоловерів Ольга Сумська.

У коментарях до публікації підписники Сумської написали, що її дочка – просто копія свого батька Віталія Борисюка:

  • "Татова дочка! 100%"
  • "Краса"
  • "Обожнюю вас! Ви мій ідеал"
  • "Батькова копія"
  • "Копія татко! Красуні в красивому місці"
Скріншот: instagram.com/olgasumska

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Скріншот: instagram.com/olgasumska

Анна Борисюк – друга дитина Ольги Сумської. Дівчинка народилася в 2002 році. Її батько – Віталій Борисюк, з яким Сумська у шлюбі вже 25 років.

У акторки також є дочка Антоніна Паперна, яка народилася в шлюбі з Євгеном Паперним в 1990 році. Дівчина, як і її мама, знімається в кіно, а зараз проживає в Росії разом зі своїм бойфрендом.

Дивіться інтерв'ю Анни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:

Раніше ми писали, що старша дочка Сумської схудла на 15 кг: спортивне селфі зі спортзалу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

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