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Ольга Сумская поделилась селфи с младшей дочерью Анной: Копия папа!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 09:06
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Актриса отправилась на гастроли по Украине и взяла с собой младшую дочь Аню. Новыми фото с ней Сумская поделилась у себя в Instagram
Ольга Сумская с младшей дочкой Анной Борисюк
Ольга Сумская с младшей дочкой Анной Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая ранее поделилась своими архивными фотографиями, в рамках гастролей отправилась в Луцк. Вместе с ней путешествовать поехала младшая 19-летняя дочь Анна Борисюк.

На фото, которым Сумская поделилась в Instagram-профиле, запечатлены мама и дочь, а также их приключения в Замке Любарта – это одна из самых популярных достопримечательностей Луцка.

Чтобы посмотреть все фото и видео, свайпайте влево:

"Дочка Аня со мной на гастролях! Есть время и вдохновение посетить интересные исторические места! Поэтому сегодня в Луцке по традиции побывали в замке Любарта! Известно, что эта крепость ни разу не была покорена врагом! Без сомнения, место силы! Путешествуйте по Украине", – обратилась к фолловерам Ольга Сумская.

В комментариях к публикации подписчики Сумской написали, что ее дочь – просто копия своего отца Виталия Борисюка:

  • "Папина дочь! 100%"
  • "Красота"
  • "Обожаю вас! Вы мой идеал"
  • "Папина копия"
  • "Копия папочка! Красавицы в красивом месте"
Скриншот: instagram.com/olgasumska

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Скриншот: instagram.com/olgasumska

Анна Борисюк – второй ребенок Ольги Сумской. Девочка родилась в 2002 году. Ее отец – Виталий Борисюк, с которым Сумская в браке уже 25 лет.

У актрисы также есть дочь Антонина Паперная, которая родилась в браке с Евгением Паперным в 1990 году. Девушка, как и ее мама, снимается в кино, а сейчас проживает в России вместе со своим бойфрендом.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

Ранее мы писали, что старшая дочь Сумской похудела на 15 кг: спортивное селфи из спортзала.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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