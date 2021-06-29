Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Борисюк-провідниця у перуці затьмарив Сумську (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
29 червня, 22:59
Копіювати лінк
Актор попросив вибачення за погані умови в українських потягах і побажав перемоги українській збірній з футболу
Віталій Борисюк у ефірі "Україна 24" / колаж "Сьогодні"
Віталій Борисюк у ефірі "Україна 24" / колаж "Сьогодні"

Заслужений артист України Віталій Борисюк у прямому ефірі з'явився в образі спокусливої блондинки-провідниці і практично затьмарив свою дружину актрису Ольгу Сумську, яка саме коментувала жахливі умови в українських поїздах.

Забавну сценку актор розіграв в ефірі "Часу Голованова" на "Україні 24".

Актор з підфарбованими губами і в білій перуці представився провідницею "цього вагона" і попросив вибачення за погані умови, пообіцявши, що "більше цього не повториться".

Також провідниця-Борисюк побажала перемоги українським футболістам у сьогоднішньому матчі зі шведською збірною на Євро-2020.

"Я хочу побажати нашим пацанам сьогодні перемоги!" – прокричав актор.

Нагадаємо, у травні актриса Ольга Сумська та її чоловік, актор і співак Віталій Борисюк відзначали срібне весілля і на честь цієї події зоряна пара вирішила повторно укласти шлюб і навіть обмінялася клятвами.

Ми також писали, що Віталій Борисюк заспівав для Ольги Сумської на "Голосі країни 11".

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор

Поки ви спите, я готую для вас новини, з яких ви починаєте свій день. Закінчила Видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ". У ЗМІ з 2003 року. Працювала в "Укрінформі", "Українськіх новинах" і "РБК-Україна", на порталі "Телекритика". У команді Segodnya.ua – з серпня 2020 го.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
07
дній
02
годин
02
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти