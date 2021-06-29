Борисюк-провідниця у перуці затьмарив Сумську (фото)

Актор попросив вибачення за погані умови в українських потягах і побажав перемоги українській збірній з футболу

Віталій Борисюк у ефірі "Україна 24" / колаж "Сьогодні"

Заслужений артист України Віталій Борисюк у прямому ефірі з'явився в образі спокусливої блондинки-провідниці і практично затьмарив свою дружину актрису Ольгу Сумську, яка саме коментувала жахливі умови в українських поїздах.

Забавну сценку актор розіграв в ефірі "Часу Голованова" на "Україні 24".

Актор з підфарбованими губами і в білій перуці представився провідницею "цього вагона" і попросив вибачення за погані умови, пообіцявши, що "більше цього не повториться".

Також провідниця-Борисюк побажала перемоги українським футболістам у сьогоднішньому матчі зі шведською збірною на Євро-2020.

"Я хочу побажати нашим пацанам сьогодні перемоги!" – прокричав актор.

Нагадаємо, у травні актриса Ольга Сумська та її чоловік, актор і співак Віталій Борисюк відзначали срібне весілля і на честь цієї події зоряна пара вирішила повторно укласти шлюб і навіть обмінялася клятвами.

Ми також писали, що Віталій Борисюк заспівав для Ольги Сумської на "Голосі країни 11".