Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Олег Кензов спростував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві: Чому 4 роки вона мовчала

Сьогодні, 16:45

Наталія Ярмоленко розповіла, що Олег Кензов піднімав на неї руку, через кілька років після розлучення

Наталія Ярмоленко та Олег Кензов
Наталія Ярмоленко та Олег Кензов
Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Ексдружина Олега Кензова Наталія Ярмоленко шокувала всіх новиною, що була жертвою домашнього насильства. Сам Кензов заперечує всі звинувачення.

Артист не розуміє, чому Наталія про це не говорила, коли він не був популярний.

"Ми розійшлися ще в 2017 році, коли я був, м'яко кажучи, ніким. Чому людина почала говорити цю маячню саме після того, як я став популярним? Ну ось і подумайте самі. Чому чотири роки мовчала і чого вона так боялася? Якщо я такий страшний, то це б мало наслідки, я думаю ", – розповів Олег журналістам ТСН.

Олег Кензов і Наталія Ярмоленко
Олег Кензов і Наталія Ярмоленко
Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Кензов зізнався, що з ексдружиною після сканадальних інтерв'ю не спілкувався. За словами артиста, йому це не потрібно.

Розповів Олег і про своє особисте життя зараз. Він зробив пропозицію своїй дівчині і вони готуються до весілля.

"Чекаємо завершення всіх карантинів, локдаунів і будемо планувати весілля", – сказав артист.

Раніше ми розповідали, що у Олега Кензова не включився мікрофон під час виступу на премії YUNA.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Виїжджає завдяки жінкам: колишня дружина Олега Кензова розповіла, як співак підкорив столицю "Олег - психопат": колишня дружина Кензова пояснила, чому заговорила про насильство тільки зараз Вадим Лисиця про скандальний розрив з Олегом Кензовим: "Він був неадекватний"
домашнє насильство Олег Кензов
Реклама

Новини партнерів

Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Вітаміни від коронавірусу виявилися шкідливими для здоров’я
Вітаміни від коронавірусу виявилися шкідливими для здоров’я

Популярні статті

Вчора, 19:21Зірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Вчора, 17:03Зірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 15:07Зірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 09:00Партнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

11 травняЗірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

Новини партнерів

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Билли Айлиш в нижнем белье и латексе взорвала сеть
Билли Айлиш в нижнем белье и латексе взорвала сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти