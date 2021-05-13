Олег Кензов спростував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві: Чому 4 роки вона мовчала

Наталія Ярмоленко розповіла, що Олег Кензов піднімав на неї руку, через кілька років після розлучення

Наталія Ярмоленко та Олег Кензов Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Ексдружина Олега Кензова Наталія Ярмоленко шокувала всіх новиною, що була жертвою домашнього насильства. Сам Кензов заперечує всі звинувачення.

Артист не розуміє, чому Наталія про це не говорила, коли він не був популярний.

"Ми розійшлися ще в 2017 році, коли я був, м'яко кажучи, ніким. Чому людина почала говорити цю маячню саме після того, як я став популярним? Ну ось і подумайте самі. Чому чотири роки мовчала і чого вона так боялася? Якщо я такий страшний, то це б мало наслідки, я думаю ", – розповів Олег журналістам ТСН.

Олег Кензов і Наталія Ярмоленко Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Кензов зізнався, що з ексдружиною після сканадальних інтерв'ю не спілкувався. За словами артиста, йому це не потрібно.

Розповів Олег і про своє особисте життя зараз. Він зробив пропозицію своїй дівчині і вони готуються до весілля.

"Чекаємо завершення всіх карантинів, локдаунів і будемо планувати весілля", – сказав артист.

Раніше ми розповідали, що у Олега Кензова не включився мікрофон під час виступу на премії YUNA.

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