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Мем року: у Олега Кензова на премії YUNA не увімкнувся мікрофон, поки грала фонограма (відео)

Сьогодні, 12:15

Артист не менше хвилини ходив по сцені і намагався включити мікрофон, а також просив зал підтримати його. Глядачі бурхливо відреагували на цей момент

Олег Кензов
Олег Кензов
Фото: instagram.com/okenzov_official

Яким би скандальним не був образ українського співака Олега Кензова, якого ексдружина звинуватила в насильстві, його хіт "Обстановка по кайфу" залишається хітом.

Вчора, 12 травня, на церемонії вручення премії YUNA артист не тільки переміг в номінації "Естрадний хіт", а й виконав свою композицію на сцені Палацу "Україна".

Однак на самому початку його виступу щось пішло не так. Музика і записаний бек-вокал вже грали, а мікрофон артисту не увімкнули.

Олег не менше хвилини ходив по сцені і чекав, поки йому увімкнуть мікрофон, щоб він зміг виконати свій хіт. Незважаючи на технічні неполадки, Кензов не розгубився і попросив зал підтримати його. У відповідь артист отримав бурхливі оплески, після чого мікрофон нарешті полагодили.

"Ну, було б дивно, якби це сталося не зі мною", – прокоментував зі сцени Кензов.

У Мережі цей момент назвали "мемом року", а самого артиста похвалили за те, що він не розгубився в такій ситуації.

  • Мем року!
  • Олег, ти супер!
  • Молодець, не розгубився.
  • Ха-ха, молодець!
Скріншот: YouTube

Варто зазначити, що не всі були в захваті від виступу Кензова:

  • Який сором!
  • Круто, що його вимкнули, так і треба!
  • Що відбувається? А чому він намагається бути схожим на кавказця? На рахунок вокалу – слабкий. Але пісня хіт, реально!
  • Що це було?
Скріншот: YouTube

Раніше ми зібрали кращі номери артистів на премії YUNA.

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