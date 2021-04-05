Виїжджає завдяки жінкам: колишня дружина Олега Кензова розповіла, як співак підкорив столицю

За словами DJ Madonna, Кензов одружився з першою дружиною через прописку

DJ Madonna, колишня дружина співака Олега Кензова, розповіла, якими засобами співак втримався в столиці. А також поділилася спогадами про те, як Кензов бив її.

Ще задовго до виходу пісні "Обстановка по кайфу", яка зробила його зіркою, Олег приїхав з Полтави досягти популярності в одному з талант-шоу. Хоча тоді співак дійшов до фіналу, але не переміг. І всім він запам'ятався тим, що під час одного з ефірів розбив декорації і порізав собі руку. Олег зізнався: він ніколи і не мріяв про шалену славу і не прагнув будь-що-будь підкорювати столицю. Тому те, що він зараз стоїть перед телекамерами – суцільна випадковість, як і написання хіта "Обстановка по кайфу".

Олег Кензов Фото: instagram.com/okenzov_official

"Ніколи не було намірів підкорювати столицю. У мене не було такого: я на вокзалі став з цими сумками картатими з ринку, і сказав: "Києве, ти будеш мій! Просто не повернуся додому, залишуся тут". І не живу в Києві. Я живу в Ірпені. Я вважаю це найкраще місто в світі. Навіть в Барселоні всім кажу: "Ви що, в Ірпені були? Тю", – каже Олег в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

А ось колишня дружина артиста Наталія в інтерв'ю розповіла: Олег намагався вхопитися за Київ обома руками. І спосіб знайшов своєрідний.

"Він говорив: "Я після талант-шоу не хотів додому повертатися до Полтави, і попалася Настя (перша дружина Кензова- Ред.). У неї була квартира. Я її не любив. Ось так, так, я визнаю, вона завагітніла ...". Людина, яка виїжджає завдяки жінкам, та ж Настя йому вірила. І можливо любила його", – говорить DJ Madonna.

Олег Кензов і Наталія Ярмоленко Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Анастасія – це дружина Олега, з якою вони прожили два роки і виховують доньку Евеліну. І яку добре знав свого часу колишній продюсер Кензова – Вадим Лисиця. Він також підтверджує, що у співака були корисливі наміри стосовно дівчини.

"Ну це правда. Я з Настею потім спілкувався. До речі, Настя дуже така правильна. У неї правильний батько. Вихований. Вона взагалі в шоці, як вона закохалася в нього. Ну це вона так каже", – сказав Лисиця в програмі "Зірковий шлях".

За словами Вадима, тоді батько Насті готовий був навіть інвестувати в зятя-артиста.

"Він до мене їздив раз п'ять, умовляв почати працювати. Влітку 2013 року приїжджав зі своїм потенційним інвестором, це був тесть його. Потім ми таки склали контракт, і почали працювати", – говорить Лисиця.

Вадим Лисиця та Олег Кензов Фото: instagram.com/okenzov_official, instagram.com/vadimlisa

Пізніше Вадим прихистив Олега, коли дружина Настя вигнала його з дому. За словами Наталії, причиною розлучення могло бути те, що і попередню дружину Кензов також бив.

"На першій зустрічі він мені розповідав, що він навіть бив дружину, бо вона його виводила, і тому що не любив", – розповідає DJ Madonna.

Сам Олег розповів журналістам: з Настею вони настільки дружні, що вона навіть готова захистити його репутацію.

"У мене є перша дружина, від якої у мене є дочка, і яка говорить: "Нехай тільки подзвонять, я розповім, хто ти є насправді". З нею я спілкуюся сьогодні. Просто ми як брат і сестра", – каже Кензов.

Журналісти зв'язалися з Анастасією, і вона підтвердила, що з колишнім чоловіком у них хороші стосунки.

"У нас прекрасні стосунки, він прекрасний батько. Ця жінка дуже багато просто говорить...Вона вибрала страшну тему "домашнього насильства", яку зараз підняли і обговорюють в ЗМІ. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі", – переконана жінка.

Скріншот: "Зірковий шлях"

Наталія з'явилася в житті Олега, коли слава після талант-шоу повільно стихла, а подальша співпраця з продюсером Вадимом Лисицею трималася на волосині. Тому вона, за її словами, допомагала Олегу всім, чим могла. Спочатку грошима.

"Він сказав – у мене немає грошей. Я сказала – у мене є. У мене завжди були гроші, я добре заробляла", – розповіла DJ Madonna.

DJ Madonna та Олег Кензов Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Підставила, каже Наталя, вона своє плече, і коли Олег зі скандалом намагався піти від продюсера Вадима Лисиці.

"Ми приїжджаємо до Вадиму, Олег сидів в куточку, я розмовляла. На що мені Вадим говорив: "Ти що, Наташа, хто ця людина, навіщо він тобі?". У них була якась сварка, але Олег не б'ється з чоловіками", – каже Наталя.

Натомість, каже Наталя, замість подяки – Олег постійно бив її. Але співак не хоче коментувати звинувачення колишньої дружини, оскыльки, за його словами, не хоче обливати її брудом у відповідь.

Детальніше про Олега Кензова і його складні стосунки з колишньою дружиною – дивіться у відеосюжеті "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Нагадаємо, колишня дружина Кензова пояснила, чому заговорила про насильство тільки зараз.

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