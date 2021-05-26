Офіційно: MamaRika і Сергій Середа стануть батьками

Радісну новину українська співачка і комедійний актор повідомили у себе в Instagram

Фото: пресслужба

В українському шоу-бізнесі бебі-бум! Вчора Сергій Притула став батьком втретє , а сьогодні MamaRika і її чоловік Сергій Середа поділилися новиною, що чекають на поповнення в родині. Про це майбутні батьки розповіли у себе в Instagram.

Також пара прикрасила обкладинку журналу "Отдохни" і розповіли все подробиці вагітності.

"Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде таким самим і це найкраще, що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо – це пік щастя нашої сім'ї і велика подяка Богу за те, що почув наші молитви "- ділиться MamaRika.

MamaRika і Сергій Середа Фото: instagram.com/mamarika_official

Сергій Середа розповів про свої емоції після новини про те, що стане татом.

"Можу без перебільшення сказати, що в цей момент я відчув себе найщасливішою людиною на землі! Як зараз пам'ятаю: я знаходився в залі і туди зайшла Настя, вона не встигла і слова вимовити, а я, глянувши на неї, відразу зрозумів, що скоро стану батьком! " – відверто поділився Сергій Середа.

Пара познайомилася в 2015 році, коли їх запросили вести передачу на музичному каналі. Артисти заручились в січні 2018, а в березні 2020 вони одружилися в Таїланді.

Раніше MamaRika і Сергій Середа розповіла про складні періоди у стосунках.

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