Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Офіційно: MamaRika і Сергій Середа стануть батьками

Сьогодні, 11:06

Радісну новину українська співачка і комедійний актор повідомили у себе в Instagram

Фото: пресслужба

В українському шоу-бізнесі бебі-бум! Вчора Сергій Притула став батьком втретє , а сьогодні MamaRika і її чоловік Сергій Середа поділилися новиною, що чекають на поповнення в родині. Про це майбутні батьки розповіли у себе в Instagram.

Також пара прикрасила обкладинку журналу "Отдохни" і розповіли все подробиці вагітності.

"Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде таким самим і це найкраще, що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо – це пік щастя нашої сім'ї і велика подяка Богу за те, що почув наші молитви "- ділиться MamaRika.

MamaRika і Сергій Середа
MamaRika і Сергій Середа
Фото: instagram.com/mamarika_official

Сергій Середа розповів про свої емоції після новини про те, що стане татом.

"Можу без перебільшення сказати, що в цей момент я відчув себе найщасливішою людиною на землі! Як зараз пам'ятаю: я знаходився в залі і туди зайшла Настя, вона не встигла і слова вимовити, а я, глянувши на неї, відразу зрозумів, що скоро стану батьком! " – відверто поділився Сергій Середа.

Пара познайомилася в 2015 році, коли їх запросили вести передачу на музичному каналі. Артисти заручились в січні 2018, а в березні 2020 вони одружилися в Таїланді.

Раніше MamaRika і Сергій Середа розповіла про складні періоди у стосунках.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
MamaRika у 18 років зловживала алкоголем: "Намагалася забутися" Їдять і не гладшають: Надя Дорофєєва та MamaRika поділилися секретами стрункої фігури Пад-тай: рецепт локшини з креветками від співачки MamaRika
MamaRika Сергей Середа беби-бум
Реклама

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты

Популярні статті

Сьогодні, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Сьогодні, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Вчора, 20:06Здорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Вчора, 19:30Зірково

Сергій Притула став батьком втретє

Вчора, 19:00Смачно

Класичний рецепт кексів у формочках

Вчора, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Вчора, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Вчора, 12:35Фаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

Вчора, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

Вчора, 08:01Зірково

Аліна Гросу висловилась про рідну мову: Максимально милозвучна та близька до душі

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

24 травняЗірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

24 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

23 травняЗірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

23 травняЗірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти