Офіційно: MamaRika і Сергій Середа стануть батьками
Радісну новину українська співачка і комедійний актор повідомили у себе в Instagram
В українському шоу-бізнесі бебі-бум! Вчора Сергій Притула став батьком втретє , а сьогодні MamaRika і її чоловік Сергій Середа поділилися новиною, що чекають на поповнення в родині. Про це майбутні батьки розповіли у себе в Instagram.
Також пара прикрасила обкладинку журналу "Отдохни" і розповіли все подробиці вагітності.
"Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде таким самим і це найкраще, що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо – це пік щастя нашої сім'ї і велика подяка Богу за те, що почув наші молитви "- ділиться MamaRika.
Сергій Середа розповів про свої емоції після новини про те, що стане татом.
"Можу без перебільшення сказати, що в цей момент я відчув себе найщасливішою людиною на землі! Як зараз пам'ятаю: я знаходився в залі і туди зайшла Настя, вона не встигла і слова вимовити, а я, глянувши на неї, відразу зрозумів, що скоро стану батьком! " – відверто поділився Сергій Середа.
Пара познайомилася в 2015 році, коли їх запросили вести передачу на музичному каналі. Артисти заручились в січні 2018, а в березні 2020 вони одружилися в Таїланді.
Раніше MamaRika і Сергій Середа розповіла про складні періоди у стосунках.
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