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MamaRika у 18 років зловживала алкоголем: "Намагалася забутися"

Сьогодні, 11:36

Артистка згадала невдалий період в кар'єрі

MamaRika, що розкрила секрети стрункої фігури, – відома українська співачка, яку дехто пам'ятає під псевдонімом Еріка. Артистка розповіла про свій шлях до популярності і про алкогольну залежність.

Настя Кочетова (справжнє ім'я артистки) прославилася ще у 18 років. Тоді вона брала участь в дуже популярному проєкті "Американський шанс". І їй навіть пропонували залишитися за кордоном імениті продюсери. Але юна співачка вирішила повернутися додому, сподіваючись на розвиток своєї кар'єри на батьківщині. Вдома, після останньої команди "Стоп. Знято", з Настею розпрощалися.

"Я, розуміючи, що я в повній дупі, повертаюся до Червонограду, працюю десь там продавцем", – згадує співачка в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

MamaRika
MamaRika
Фото: Іван Марчук

Болісне падіння Настя намагалася залікувати алкоголем!

"Я там відривалася, як могла, і пробувала забутися. Але потім зрозуміла, що це не працює, від цього стає ще гірше", – пояснює MamaRika.

Дівчина взялася за розум, переїхала до Львова і відкрила свою вокальну студію. У неї з'явилося чимало учнів. І, власне, завдяки одному з них Настя потрапила на "Фабрику зірок" – вона пройшла кастинг замість учениці, яка не на ньому з`явилася. Проєкт повернув Насті популярність і дав старт сольній кар'єри з гучним ім'ям Еріка.

Раніше MamaRika заявила, що їй довелося відмовитися від алкоголю через періодичні провали в пам'яті.

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