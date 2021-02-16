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Відома українська співачка розповіла про неприємності з банком: "Перевіряють дотепер"

Сьогодні, 14:31

Артистка не може пройти процес ідентифікації особистості

Відома українська співачка Марія Бурмака розповіла в Instagram про інцидент, який у неї стався з одним з банків, – артистка не може отримати карту.

Для того, щоб стати клієнтом банку, необхідно пройти процес ідентифікації, проте співачці це не вдалося.

"З життя зірок. Позавчора вирішила зробити собі зручну картку одного банку, раніше не користувалась його послугами, пластикову і віртуальну. Пройшла авторизацію – вказано було: зробіть селфі і селфі з паспортом. Відповідь: "Ваші дані збігаються з даними однієї публічної особи, нам потрібна перевірка". Перевіряють дотепер", – пише Бурмака.

Марія Бурмака
Марія Бурмака
Фото: instagram.com/mariaburmaka

У коментарях одразу відреагували її шанувальники: "Ха-ха, нічого собі, цікава історія", "Ось, що означає визнання", "Конфуз".

Раніше ми розповідали, хто зі знаменитостей брав великі кредити в банку. Ми також ділилися разючими історіями зірок, яких кинули на гроші.

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