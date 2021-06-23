Нікітюк в мінісукні на ювілеї Притули не дала всім забути про свої нескінченні ноги (фото)
Відома телеведуча вибрала коротке вбрання попелясто-блакитного відтінку, вигідно підкреслює її фігуру. У такому образі Леся Нікітюк відзначала день народження Сергія Притули
22 червня Сергій Притула зібрав усіх рідних і друзів за одним столом, щоб відсвяткувати свій ювілей – ведучому виповнилося 40 років. Схоже, що однією з головних зірок вечора стала його колега, відома телеведуча Леся Нікітюк.
Для свята Леся вибрала коротку сукню з довгим рукавом попелясто-блакитного відтінку. Наряд вигідного підкреслював загар Никитюк і, звичайно ж, її довгі і стрункі ноги. Леся доповнила свій образ сумочкою в тон сукні і босоніжками на підборах.
"Забігла привітати з днем народження Сергія Притулу, але сфоткалась, побачила себе і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", – пожартувала в описі до фото Леся.
У коментарях Лесі залишили безліч компліментів:
- Такі ноги даються лише не багатьом!
- Гарне плаття!
- О боги! Краса – страшна сила!
- Як завжди – чарівна.
- Голлівудська зірка!
Пізніше Леся стримала свою обіцянку і опублікувала фото з Сергієм Притулою в Instagram.
"Як і обіцяла. З днм народження, Притула. Ти класний", – підписала знімки Леся.
Ймовірно, що для святкування свого дня народження Сергій Притула вибрав заклад в Києві або неподалік від міста. Якщо ви теж шукаєте круті місця для подорожей Київською областю, тоді цей гід для вас – ми випробували електрокроссовер Jaguar I-PACE, відвідавши п'ять крутих місць біля столиці.
До речі, не завжди вбрання Лесі Нікітюк викликають схвалення у публіки. Не багатьом подобається "нюд" в одязі, тому що з першого погляду може здатися, що ніяких речей на людині і зовсім немає. З Лесею Нікітюк сталося подібне. Ведуча опублікувала фотографії в стильному топі і велосипедках, а її підписники вирішили, що та без одягу.
Дізнайтеся все про особистих чаклунів Лесі Никитюк, Ірини Білик, Тоні Матвієнко у відеосюжеті нижче:
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