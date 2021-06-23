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Нікітюк в мінісукні на ювілеї Притули не дала всім забути про свої нескінченні ноги (фото)

Сьогодні, 08:32

Відома телеведуча вибрала коротке вбрання попелясто-блакитного відтінку, вигідно підкреслює її фігуру. У такому образі Леся Нікітюк відзначала день народження Сергія Притули

Леся Нікітюк в короткій сукні відзначила день народження Сергія Притули
Леся Нікітюк в короткій сукні відзначила день народження Сергія Притули
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

22 червня Сергій Притула зібрав усіх рідних і друзів за одним столом, щоб відсвяткувати свій ювілей – ведучому виповнилося 40 років. Схоже, що однією з головних зірок вечора стала його колега, відома телеведуча Леся Нікітюк.

Для свята Леся вибрала коротку сукню з довгим рукавом попелясто-блакитного відтінку. Наряд вигідного підкреслював загар Никитюк і, звичайно ж, її довгі і стрункі ноги. Леся доповнила свій образ сумочкою в тон сукні і босоніжками на підборах.

"Забігла привітати з днем народження Сергія Притулу, але сфоткалась, побачила себе і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", – пожартувала в описі до фото Леся.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях Лесі залишили безліч компліментів:

  • Такі ноги даються лише не багатьом!
  • Гарне плаття!
  • О боги! Краса – страшна сила!
  • Як завжди – чарівна.
  • Голлівудська зірка!
Скріншот: Instagram

Пізніше Леся стримала свою обіцянку і опублікувала фото з Сергієм Притулою в Instagram.

"Як і обіцяла. З днм народження, Притула. Ти класний", – підписала знімки Леся.

Сергій Притула та Леся Нікітюк
Сергій Притула та Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ймовірно, що для святкування свого дня народження Сергій Притула вибрав заклад в Києві або неподалік від міста. Якщо ви теж шукаєте круті місця для подорожей Київською областю, тоді цей гід для вас – ми випробували електрокроссовер Jaguar I-PACE, відвідавши п'ять крутих місць біля столиці.

До речі, не завжди вбрання Лесі Нікітюк викликають схвалення у публіки. Не багатьом подобається "нюд" в одязі, тому що з першого погляду може здатися, що ніяких речей на людині і зовсім немає. З Лесею Нікітюк сталося подібне. Ведуча опублікувала фотографії в стильному топі і велосипедках, а її підписники вирішили, що та без одягу.

Дізнайтеся все про особистих чаклунів Лесі Никитюк, Ірини Білик, Тоні Матвієнко у відеосюжеті нижче:

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Леся Нікітюк фигура звезд
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