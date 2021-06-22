Притула у день народження отримав нову вишиванку від дітей (фото)

Відомому українському телеведучому 22 червня виповнюється 40 років. Притула також попросив підписників пожертвувати гроші на квадрокоптери для українських військових

Українському телеведучому Сергію Притулі, який поділився спогадами про батька, сьогодні, 22 червня, виповнюється 40 років.

На своїй Facebook-сторінці Сергій опублікував яскраве фото, на якому він позує в вишиванці. За словами ведучого, національне вбрання йому подарували його діти.

"Діти подарували красиву вишиванку! Безпрограшний варіант подарунка людині, у якої все є! Завтра розповім вам трохи докладніше, як воно – озирнутися і побачити, що позаду вже 40 років. А сьогодні я хочу просто зануритися в море тепла і любові, якими мене оточують мої рідні і близькі!" – пише Притула.

Сергій Притула відзначає ювілей – ведучому виповнюється 40 років Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Крім цього, в публікації Сергій попросив своїх підписників не присилати йому картинки і gif-анімацію замість текстових поздоровлень.

"Я ж точно знаю, що ви вмієте робити це своїми словами", – коментує Сергій.

А також Притула попросив шанувальників ще про одну послугу.

"Мені для повного щастя в 40 років не вистачає ще п'ять квадрокоптерів для тих, хто нас захищає. Я закину сьогодні в волонтерську скарбничку 100 000 гривень з нагоди ювілею, але цього не вистачить", – звертається до підписників ведучий.

Як відомо, ось уже кілька років Сергій є не тільки ведучим на ТБ, а й активно допомагає українській армії, займаючись збором грошей, закупівлею амуніції і підтримкою військових.

Невідомо, де саме Сергій відзначатиме свій день народження. Для подібних заходів є безліч прекрасних місць як в Києві, так і за містом. Нещодавно ми вирішили відвідати п'ять найатмосферніших місць біля столиці, щоб побачити вражаючі пейзажі. Для пересування вибрали електрокроссовер Jaguar I-PACE. Дізнайтеся, чи вистачило заряду його акумулятора для всієї подорожі.

Раніше Сергій Притула, Джамала і Ганна Різатдінова розповіли нам, як вони вболівали за українську збірну на Євро-2020.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою для "Зіркового шляху":

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