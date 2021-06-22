Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Притула у день народження отримав нову вишиванку від дітей (фото)

Сьогодні, 11:31

Відомому українському телеведучому 22 червня виповнюється 40 років. Притула також попросив підписників пожертвувати гроші на квадрокоптери для українських військових

Українському телеведучому Сергію Притулі, який поділився спогадами про батька, сьогодні, 22 червня, виповнюється 40 років.

На своїй Facebook-сторінці Сергій опублікував яскраве фото, на якому він позує в вишиванці. За словами ведучого, національне вбрання йому подарували його діти.

"Діти подарували красиву вишиванку! Безпрограшний варіант подарунка людині, у якої все є! Завтра розповім вам трохи докладніше, як воно – озирнутися і побачити, що позаду вже 40 років. А сьогодні я хочу просто зануритися в море тепла і любові, якими мене оточують мої рідні і близькі!" – пише Притула.

Сергій Притула відзначає ювілей – ведучому виповнюється 40 років
Сергій Притула відзначає ювілей – ведучому виповнюється 40 років
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Крім цього, в публікації Сергій попросив своїх підписників не присилати йому картинки і gif-анімацію замість текстових поздоровлень.

"Я ж точно знаю, що ви вмієте робити це своїми словами", – коментує Сергій.

А також Притула попросив шанувальників ще про одну послугу.

"Мені для повного щастя в 40 років не вистачає ще п'ять квадрокоптерів для тих, хто нас захищає. Я закину сьогодні в волонтерську скарбничку 100 000 гривень з нагоди ювілею, але цього не вистачить", – звертається до підписників ведучий.

Як відомо, ось уже кілька років Сергій є не тільки ведучим на ТБ, а й активно допомагає українській армії, займаючись збором грошей, закупівлею амуніції і підтримкою військових.

Невідомо, де саме Сергій відзначатиме свій день народження. Для подібних заходів є безліч прекрасних місць як в Києві, так і за містом. Нещодавно ми вирішили відвідати п'ять найатмосферніших місць біля столиці, щоб побачити вражаючі пейзажі. Для пересування вибрали електрокроссовер Jaguar I-PACE. Дізнайтеся, чи вистачило заряду його акумулятора для всієї подорожі.

Раніше Сергій Притула, Джамала і Ганна Різатдінова розповіли нам, як вони вболівали за українську збірну на Євро-2020.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою для "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Татова копія: шанувальники Сергія Притули в захваті від його нових фото з сином "Прогин під Росію". Притула жорстко розкритикував УЄФА за заборону форми України Притула йде з партії "Голос" і назвав причину
шоу-бізнес юбілей Сергій Притула
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Цветная капуста в кляре: топ рецептов летней закуски
Цветная капуста в кляре: топ рецептов летней закуски

Популярні статті

Вчора, 17:35Зірково

Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і тепер

Вчора, 14:08Зірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

Вчора, 11:31Зірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Вчора, 09:43Events

День Святого Духа: що не можна робити на свято

Вчора, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

20 червняEvents

З Днем медика: картинки, вірші, привітання і смс

20 червняЗірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

20 червняEvents

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

20 червняEvents

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

20 червняEvents

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

20 червняEvents

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

20 червняEvents

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

19 червняЗірково

Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

19 червняЗірково

Кіркоров не привітав Галкіна з днем народження. Всі думають, що тут винна Пугачова

Новини партнерів

Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
"Я попала!" Тоня Матвиенко зарядила Арсену Мирзояну в лицо
"Я попала!" Тоня Матвиенко зарядила Арсену Мирзояну в лицо
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти