51-річна Дженніфер Лопес чесно зізналася, чи робила "ін'єкції молодості"
Співачка відповіла на коментар хейтера
51-річну Дженніфер Лопес, яка знялася новому кліпі зовсім голою, звинуватили в тому, що вона зловживає "ін'єкціями молодості", а саме – коле ботокс в лоб. Таке припущення висловили її шанувальники під новим відео артистки в Instagram.
У новому відеоролику Джей Ло рекламує свою власну лінію косметики, а саме – маску для обличчя.
"Це найкраща маска, яку я коли-небудь використовувала в житті", – вигукує Лопес.
У коментарях до відео багато помітили, що це скоріше не маска має такий ефект, а той факт, що Дженніфер захоплюється "ін'єкціями молодості". Лопес вирішили відповісти на один з таких злісних коментарів.
"LOL, це тільки моє обличчя! У 500-мільйонний раз кажу: я ніколи не робила ін'єкції ботоксу або будь-які операції!" – написала Джей Ло.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес в шикарній фотосесії для глянцю.
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