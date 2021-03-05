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Нашого "Захара Беркута" покликали до Японії!

Дивіться історичний екшн "Захар Беркут" вдома в онлайн-кінотеатрі

У другий день берлінського European Film Market, що проходить онлайн 1-5 березня, FILM.UA Distribution уклала договори на показ в Японії та Південній Кореї історичного екшену "Захар Беркут", який доступний для українського глядача на OLL.TV.

Крім картини українсько-американського виробництва, компанія також представляє на EFM фентезійно-романтичну драму "Віддана", спортивну драму "Пульс", військову драму "Черкаси", сімейне фентезі "Фокстер і Макс" та анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня ", реліз якого запланований на 2022 й рік.

Фільм "Захар Беркут" покажуть в США та Канаді Фото: Imdb.com

Фільм є екранізацією однойменної повісті "Захар Беркут" Івана Франка.

Сюжет

Фільм переносить глядачів в 13-е століття, коли монгольська орда, очолювана безжальним ханом Бурундою, рухається на захід до Карпат, знищуючи все на своєму шляху. Під час привалу біля підніжжя Карпат в табір орди проникають брати Беркути – місцеві мисливці – і звільняють полонених. Дізнавшись про це, хан Бурунда лютішає і вирішує помститися. Тугар Вовк розповідає хану про секретну стежку, якою можна пробратися до місцевого населення, а брати Беркути будують свій план, як назавжди розправитися з ворогом.

"Захар Беркут" Фото: YouTube

Фільм переміг на премії "Золота Дзиґа" в номінаціях "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий дизайн костюмів", а також "Найкращий грим".

Раніше в онлайн вийшов головний серіальний хіт минулого року – "Відіграти назад" з Х'ю Грантом і Ніколь Кідман у головних ролях.

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