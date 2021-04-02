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MONATIK с сыновьями и супругой украсил обложку глянца. Посмотрите, какие красивые (фото)

Сегодня, 11:53

Артист показал семью в полном составе

MONATIK, который вчера отметил свое 35-летие, вместе со своей супругой Ириной Демичевой и сыновьями Даниилом и Платоном украсил обложку глянцевого журнала L'Officiel.

"Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это ведь они. Дети – моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни", – написал Дмитрий Монатик в Instagram.

Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями Даниилом и Платоном
Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями Даниилом и Платоном
Фото: officiel-online.com

В день своего рождения он презентовал главный саундтрек документального фильма "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности", а также клип, в который вошли редкие семейные кадры из личной и творческой жизни MONATIK. Там артист впервые и показал лица своих сыновей.

Кстати, семейная фотосессия дома – неплохая идея для того, как провести локдаун. А еще мы советуем посмотреть видео – пять фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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