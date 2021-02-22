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У Монатіка і Дорофеєвої є секретний сімейний чат: їх пов'язує незвичайна пристрасть

Сьогодні, 12:11

Про листування артисти розповіли на "Голосі країни 11"

На шоу "Голос країни 11" розкриваються цікаві і навіть забавні факти про зіркових тренерів. Так, під час п'ятого випуску вокального шоу Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік зізналися, що у них є сімейне листування в одному з месенджерів, яке назване на честь співака Шури.

На сцені одна з конкурсанток виконувала пісню Шури "Ты не верь слезам". Під час її виступу Діма і Надя посміхалися і підморгували один одному. Виявилося, що Дорофєєва і Монатік – великі шанувальники творчості Шури.

"Ми з Дімою всю пісню дивилися один на одного, тому що у нас є "Група любителів Шури" – це чат наших сімей", – пояснила Надя.

А Дмитро додав: "Так, це таке листування. Ми колись разом зустрічали новий рік, і ця пісня у нас була коронна".

Надя Дорофеева і MONATIK
Надя Дорофеева і MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/dorofeevasteam

Кліпи Дорофеєвої і Монатика збирають мільйони переглядів на YouTube, де недавно з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Нагадаємо, на шоу "Голос країни 11" про своє повернення заявили сестри Анна та Ангеліна Завальські.

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MONATIK Голос країни Надя Дорофєєва Голос країни 11
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