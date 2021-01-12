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MONATIK опублікував рідкісне фото молодшого сина

Сьогодні, 12:15

Сьогодні у молодшого сина артиста день народження

Найчастіше співак Дмитро Монатік показує своїх дітей тільки зі спини. У день народження сина артист зробив виняток і опублікував в Instagram архівне фото свого молодшого сина Платона, якому сьогодні виповнилося чотири роки.

Знімок співак супроводив зворушливим постом. Монатік згадав, що в той час багато гастролював і дуже хотів, щоб син народився в Києві, коли артист буде вдома.

Платон син MONATIK
Платон син MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

"Пам'ятаю, як молив небеса, щоб ти дочекався і з'явився саме в день, коли ми всі будемо знаходитися в Києві, і була можливість тебе гідно зустріти! Ти почув! І я вже тоді подумав: "Яка пунктуальна і відповідальна людина", – написав артист.

Діма Монатік зізнався, що для його сім'ї дні народження дітей – дуже важливі свята. Він також розповів, який характер у його сина.

"У цей день, чотири роки тому, доля нам подарувала тебе! Веселого, непередбачуваного, ідейного, артистичного, прекрасного брата, приголомшливого сина і, вже чітко зрозуміло ... із залізним характером чоловіка", – написав співак.

Не забув Діма Монатік подякувати своїй дружині Ірині за сина.

"Люблю тебе безмежно і дякую кожен день за ці дива!", – написав Монатік.

Раніше MONATIK показав свій офіс.

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