Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва і потрапила у скандал через Kyiv not Kiev

Тіна Кунакі опублікувала кадри зі зйомок, зазначивши в геолокації українську столицю

24-річна Тіна Кунакі – модель і дружина відомого французького актора Венсана Касселя, яка народила йому дитину минулого року, прибула до Києва. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram, де опублікувала фото і відео зі зйомок.

На знімку видно, як Тіна і ще три дівчини стоять на високій платформі на тлі хромакея. Кунакі одягнена у все чорне, а її волосся заплетене в косу. Ймовірно, моделі знімаються для реклами відомого бренду.

У коментарях Тіну привітали в Україні, і підказали, що правильно писати не "Kiev", а "Kyiv":

"Kyiv not Kiev!"

"Це Kyiv, а не Kiev"

"Ласкаво просимо до Kyiv"

Скріншот: instagram.com/tinakunakey

Скріншот: instagram.com/tinakunakey

Раніше Тіна Кунакі показала рідкісні кадри з весілля з Венсаном Касселем.

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