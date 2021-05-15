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Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва і потрапила у скандал через Kyiv not Kiev

Сьогодні, 13:53

Тіна Кунакі опублікувала кадри зі зйомок, зазначивши в геолокації українську столицю

24-річна Тіна Кунакі – модель і дружина відомого французького актора Венсана Касселя, яка народила йому дитину минулого року, прибула до Києва. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram, де опублікувала фото і відео зі зйомок.

На знімку видно, як Тіна і ще три дівчини стоять на високій платформі на тлі хромакея. Кунакі одягнена у все чорне, а її волосся заплетене в косу. Ймовірно, моделі знімаються для реклами відомого бренду.

, TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

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У коментарях Тіну привітали в Україні, і підказали, що правильно писати не "Kiev", а "Kyiv":

  • "Kyiv not Kiev!"
  • "Це Kyiv, а не Kiev"
  • "Ласкаво просимо до Kyiv"
Скріншот: instagram.com/tinakunakey
Скріншот: instagram.com/tinakunakey

Раніше Тіна Кунакі показала рідкісні кадри з весілля з Венсаном Касселем.

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