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42-річна топ-модель Летиція Каста народила четверту дитину

Сьогодні, 12:12

Супермодель приховувала свою вагітність від допитливих очей

Відома французька супермодель Летиція Каста в 42 роки стала мамою вчетверте. Знаменитість народила дитину ще 17 березня, але приховувала це від сторонніх.

За інформацією PurePeople, у топ-моделі народився син, якого назвали Азель. Ім'я хлопчика походить від єврейського слова, що означає "благородний".

Модель Летиція Каста
Модель Летиція Каста
Фото: instagram.com/laetitiacasta

Батьком малюка є французький актор і режисер Луї Гаррель, який також виховує двох прийомних дочок від попереднього шлюбу.

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У Летиції є ще троє дітей: 19-річна Сатін від французького фотографа Стефано Седнуі, 14-річний Орландо і 11-річна Афіна від італійського актора Стефано Аккорсі.

Летиція Каста та Луї Гаррель
Летиція Каста та Луї Гаррель
Фото: Getty Images

З Луї Гаррелем модель познайомилася в 2015 році. У 2017 році пара таємно зіграла весілля на острові Корсика.

Раніше повідомлялося, що знаменита fashion-блогерка Кьяра Феррані стала мамою вдруге.

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модель народила Летиція Каста
Джерело: instagram.com/laetitiacasta
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