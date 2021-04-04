42-річна топ-модель Летиція Каста народила четверту дитину

Супермодель приховувала свою вагітність від допитливих очей

Відома французька супермодель Летиція Каста в 42 роки стала мамою вчетверте. Знаменитість народила дитину ще 17 березня, але приховувала це від сторонніх.

За інформацією PurePeople, у топ-моделі народився син, якого назвали Азель. Ім'я хлопчика походить від єврейського слова, що означає "благородний".

Модель Летиція Каста Фото: instagram.com/laetitiacasta

Батьком малюка є французький актор і режисер Луї Гаррель, який також виховує двох прийомних дочок від попереднього шлюбу.

У Летиції є ще троє дітей: 19-річна Сатін від французького фотографа Стефано Седнуі, 14-річний Орландо і 11-річна Афіна від італійського актора Стефано Аккорсі.

Летиція Каста та Луї Гаррель Фото: Getty Images

З Луї Гаррелем модель познайомилася в 2015 році. У 2017 році пара таємно зіграла весілля на острові Корсика.

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