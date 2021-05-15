Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Молодая супруга Венсана Касселя прилетела в Киев и попала в скандал из-за Kyiv not Kiev

Сегодня, 13:53

Тина Кунаки опубликовала кадры со съемок, отметив в геолокации украинскую столицу

24-летняя Тина Кунаки – модель и жена известного французского актера Венсана Касселя, которая родила ему ребенка в прошлом году, прибыла в Киев. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, где опубликовала фото и видео со съемок.

На снимке видно, как Тина и еще три девушки стоят на высокой платформе на фоне хромакея. Кунаки одета во все черное, а ее волосы заплетены в косу. Вероятно, модели снимаются для рекламы известного бренда.

, TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Читайте также:
Венсан Кассель сделал очаровательное тату в честь своей 23-летней жены

В комментариях Тину поприветствовали в Украине, и подсказали, что правильно писать не "Kiev", а "Kyiv":

  • "Kyiv not Kiev!"
  • "Это Kyiv, а не Kiev"
  • "Добро пожаловать в Kyiv"
Скриншот: instagram.com/tinakunakey
Скриншот: instagram.com/tinakunakey

Ранее Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с Венсаном Касселем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Там были россиянки, они сбежали: новые подробности голой фотоссесии в Дубае (видео) Разгневанная Хлои Кардашьян доказала, что ее фигура роскошна без фотошопа (фото и видео) 42-летняя топ-модель Летиция Каста родила четвертого ребенка
модель Венсан Кассель Тина Кунаки
Реклама

Новости партнеров

Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Звездно

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 05:30Events

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

Вчера, 23:39Звездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

Вчера, 16:17Звездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

Вчера, 15:33Звездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

Вчера, 14:03Вкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Вчера, 10:26Звездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

Вчера, 09:43Звездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

Вчера, 08:48Психо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 05:12Психо

Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

13 маяАктуально

WOW Недели от Samsung – лучшее время обновить технику с выгодой до 30%

13 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

12 маяЗвездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

Новости партнеров

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять