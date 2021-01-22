Міка Ньютон зізналася, як в неї виявили рак
Співачка розповіла про перші симптоми онкології
Нещодавно Міка Ньютон розповіла про поставлений страшний діагноз під час лікування раку . Тепер співачка вирішили поділитися подробицями, як вона дізналася про онкологію і про своє самопочуття.
В Instagram співачка розповіла про перші симптоми раку. Вона зазначила, що рак зробив її незахищеною. У неї почав здуватися живіт, як на шостому місяці вагітності. Артистка все списувала на свою дієту.
"Я пішла на гарячу йогу, відмовилася від вуглеводів. Але я також думала, що я лінива і не хочу більше тренуватися, щоб повернути свій плоский живіт ", – згадала Ньютон.
Співачка зізналася, що відчувала себе розгубленою і не знала, що робити.
"Я навіть зверталася за екстреною допомогою в квітні 2019 року, де мені сказали, що я просто повинна харчуватися" чистіше ", що я і зробила ... але нічого не допомагало, і я була дуже жорстока до себе ... продовжувала займатися гарячої йогою, поки не дізналася, що у мене рак ", – розповіла артистка.
Через стрес і операції співачка не могла працювати. Потім трапився коронавірус і, за словами Ньютон, вона відчувала, що програла. Зараз артистка почувається все краще і вона намагається повернути впевненість собі.
"Я відчуваю себе краще, але не на всі 100%! Будьте ласкаві до себе, і це нормально – відчувати все, що ви відчуваєте прямо зараз ", – написала Міка Ньютон
Нагадаємо, що в 2018 році Міка Ньютон вийшла заміж за американця.
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