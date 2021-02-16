Онкологія у дітей: як її діагностувати і що робити батькам

65% хворих дітей в Україні повністю долають рак

Дві третини онкохворих дітей в Україні успішно долають рак. За даними показниками ми не суттєво відстаємо від Європи. Щороку страшний діагноз встановлюють близько тисячі українських дітей і підлітків. Чи можна попередити хворобу, і що робити батькам, якщо рак вже діагностували, розповів "Сьогодні" завідувач відділенням дитячої онкології Національного інституту раку Сергій Павлик.

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Маленькій Алісі тільки півроку і 5 днів тому дівчинку прооперували – видалили частину печінки разом з пухлиною. Тепер стадія очікування результатів маніпуляції. Пухлина виявилася доброякісною, але змінитися могла у будь-який момент, пояснюють лікарі. Мама Аліси Зінаїда Пєтухова каже, що зобов'язана сімейному лікарю, який запідозрив щось і відправив дитину на УЗД. Саме це допомогло виявити онкологію на ранній стадії розвитку.

Як проявляється рак у дітей і як його виявити

Зазвичай якихось специфічних проявів у дітей онкологія не має, підтверджують медики. Тому своєчасне виявлення загалом залежить від сімейних лікарів. Таке ставлення до пацієнтів зараз називають онкоуважністю.

За словами завідувача відділенням дитячої онкології Національного інституту раку Сергія Павлика, за найменшої підозри потрібно направляти до лікаря – дитячого онколога. Це стосується всіх: мами, бабусі, яка помітила збільшення живота, якісь тривожні або навіть підозрілі ознаки – порушення настрою, примхливість. Наростання маси тіла, втрата маси тіла, тривалі температури.

А поки така онкоуважність у сімейних лікарів зустрічається рідко, кажуть онкологи, тому, зазвичай, рак у дітей виявляють випадково. Щорічно реєструється близько тисячі нових випадків. Понад половина – це пухлини нервової системи.

"Не тільки в Україні, але й у світі дитячі пухлини, зазвичай, виявляють вже на пізніх стадіях", – говорить Сергій Павлик.

Він радить батькам не впадати у паніку, адже переважна більшість дитячих пухлин лікується. І лікується дуже ефективно.

Як можна запобігти раку

Зараз 65% хворих дітей повністю долають рак. В Європі ця цифра сягає 75%. Причин цьому багато – від рівня медицини та кращих умов життя. Тому в українських реаліях медики радять батькам замислюватися про здоров'я дитини ще до її народження.

Виконуючий обов'язки директора Національного інституту раку Олександр Яцина каже, що важливо, до того, як ви плануєте заводити дітей, вести здоровий спосіб життя. І дообстеження батьків протягом життя, коли планується вагітність.

Але все ж важливо пам'ятати, що рак – це часто випадковий генетичний збій і він не є вироком, відзначають лікарі.

Тим часом ми з'ясували, що можна і чого не можна робити в сильний мороз.

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