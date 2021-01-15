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"Не зможу бути мамою": Міка Ньютон вперше показала себе під час лікування раку (фото)

Сьогодні, 13:15

У співачки діагностували рак яєчника

У 2019 у Міки Ньютон діагностували рак яєчника. Співачка довгий час приховувала від публіки, що хвора, але в минулому році вперше про це розповіла. Тепер Міка оприлюднила фото з лікарні, показавши себе під час лікування.

На своїй сторінці в Instagram Міка Ньютон опублікувала пост, в якому розкрила жахливі подробиці боротьби з недугою та наслідками.

Міка Ньютон
Фото: instagram.com/mikanewton

"Рік тому після другої операції мені сказали, що у мене рак яєчників третьої стадії. Вони сказали, що мені знадобиться 12 курсів хіміотерапії, і найбільш жахливою новиною було те, що я ніколи не зможу бути мамою... Але сталося диво! Через тиждень аналізи повернулися, і в мене була перша стадія, так що в один прекрасний день я матиму шанс завагітніти", – написала Ньютон в соцмережі.

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Нагадаємо, що в 2018 році українська співачка Міка Ньютон вийшла заміж за американця.

Про те, що у неї рак яєчника, зірка дізналася через рік після весілля. Її мама вмовляла зірку приховувати хворобу від громадськості.

Раніше Алла Мазур, яка перемогла онкологію, знялася для глянцю без перуки .

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