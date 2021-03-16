Мати Юлії Началової вшанувала пам'ять про неї в річницю смерті співачки: Неможливо повірити

Артистка пішла з життя 16 березня 2019 року

Рівно два роки тому пішла з життя російська співачка Юлія Началова. Артистка померла від гострої серцевої недостатності, яка настала в результаті набряку легенів і мозку. Їй було 38 років. У цей день мати Юлії вшанувала пам'ять дочки в соцмережах.

Таїсія Началова зробила репост публікації в Instagram, яка з'явилася на сторінці, присвяченій пам'яті Юлії.

"Два роки без нашої коханої і безмежно талановитої дівчинки – Юлі Началової. Повірити в це, зрозуміти, прийняти неможливо досі. Про Юлю неможливо говорити в минулому часі. Вона з нами. Вона продовжує жити в своїх піснях, в своїй творчості ", – пишуть шанувальники Началова.

Фанати покійної артистки зібрали її кращі виступи в один відеоролик.

У коментарях прихильники артистки висловлюють свої співчуття у пам'ять про неї: "Наша Юленька завжди з нами", "Пам'ятаємо і любимо", "Вічна пам'ять".

Раніше ми писали, що дочка Юлії Началова залишилася без спадщини через ексбойфренда мами.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися