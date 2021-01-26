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Юлію Началову можна було врятувати. Подруга розповіла як

Сьогодні, 14:37

Близька подруга розповіла, що потрібно було зробити

Співачка Юлія Началова померла два роки тому . Навіть зараз в Мережі з'являються різні чутки про життя артистки. Близькі співачки вирішили розповісти раніше невідому історію Началової в трисерійниому фільмі про її життя. Першу частину фільму вже показали в рамках програми "Док-ток" з Ксенією Собчак. В ефірі програми PR-директор і близька подруга Началова Ганна Ісаєва розповіла, що артистку можна було врятувати.

Подруга співачки зізналася, що у Юлії давно були проблеми зі здоров'ям, і кожен вихід на сцену давався співачці важко.

"Коли вона виходила на сцену, знаєте, як це виглядало? Не дай бог це було комусь побачити. Їй одну ногу допомагали виймати, потім – другу, спиралася ліктем і вставала. Її клали в лікарню багато разів ", – згадала Ісаєва.

Юлія Началова з подругою Ганною Ісаєвою
Юлія Началова з подругою Ганною Ісаєвою
Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Анна розповіла, що неодноразово близькі радили Юлії зайнятися своїм здоров'ям, але вона все відкладала на "потім" і не ставилася до цього серйозно.

"Якби потрапила вона до лікарні на три дні раніше – залишилася б жива", – сказала подруга.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що у Юлії Началова після смерті народився син. Близькі прокоментували новина.

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Джерело: instagram.com/isaeva.anya/
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