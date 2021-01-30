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Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

Сьогодні, 18:44

Колишній коханий вимагає продати квартиру, в якій Віра жила з мамою

Неojдавно дочка Юлії Началової Віра Алдоніна дала перше інтерв'ю після смерті мами. Тепер стало відомо, що квартира, в якій Віра проживала зі співачкою, виставлена на продаж.

Виданню StarHit піар-директор Началової Ганна Ісаєва підтвердила, що ексбойфренд співачки хокеїст Олександр Фролов відсудив свою частину квартири в елітному житловому комплексі. Квартира вже виставлена на продаж.

"Це відбувається. Родичі Юлі збирають речі. Уже з'їхали з квартири. Фролов як вимагав, так і продовжує вимагати продати квартиру. Він ще за життя Юлі вимагав продати, після її смерті робить те ж саме. Квартира виставлена на продаж вже з осені минулого року", – заявила Ісаєва.

Олександр Фролов і Юлія Началова
Олександр Фролов і Юлія Началова
Фото: Instagram

Нагадаємо, квартиру Юлії Началовій залишив колишній чоловік Євген Алдонін. Коли співачка потрібні були гроші на запис свого альбому і тур, її бойфренд Олександр Фролов запропонував свою допомогу і викупив у артистки половину апартаментів за 20 мільйонів рублів. Коли співачка розлучилася з хокеїстом, вона заявила, що на угоду погодилася, перебуваючи в неосудному стані. Потім вона говорила, що грошей не отримувала. Через суд Юлія намагалася залишити житло дочці, але прибрати хокеїста зі списку співвласників не вийшло.

Раніше ми розповідали, що могло врятувати Юлію Началову.

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