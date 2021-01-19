Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Близькі Юлії Началової відреагували на чутки про народження другої дитини

Сьогодні, 21:22

Подруга і концертний директор співачки прокоментували чутки

19 січня з'явилася інформація, що у співачки Юлії Началової після смерті народилася дитина. Повідомлялося, що сурогатна мати виносила дитину. Близькі артистки прокоментували чутки. Повідомляє РЕН-ТВ.

Близька подруга Юлії продюсер Олеся Сазикіна спростувала чутки. Вона не розуміє, чому раптом про це стали говорити. Все, що відбувається, подруга Началової назвала маячнею.

"Дитини ніякої немає. Тут неможливо мати дитину від сурогатної матері. Навіщо все це? Людина померла. Все. Про неї потрібно говорити тільки хороше, а зараз знову поллється якийсь бруд", – сказала Сазикіна.

Фото: instagram.com/julianachalova

Також Олеся зазначила, що дуже шкода батьків, яким доводиться все це бачити.

Концертний директор Началової Оксана Мостовлюк теж сказала, що не варто вірити чуткам.

"Це така нісенітниця. Навіть близько нема, це якийсь збуджений розум треба мати людям, щоб таке придумати", – заявила Оксана.

Раніше ми розповідали, що в Мережі з'явилася остання пісня співачки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Галкін показав зворушливу реакцію сина на старий виступ Пугачової Алан Бадоєв показав прийомного сина - фото "Чітко назвала дату": раптову смерть Юлії Началової передбачили ще 20 років тому
чутки юлія началова
Реклама

Новини партнерів

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Давненько: Билык рассказала всю правду о своем муже и Могилевской
Давненько: Билык рассказала всю правду о своем муже и Могилевской
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Стала мамою після смерті: приголомшлива історія Юлії Началової
Стала мамою після смерті: приголомшлива історія Юлії Началової

Популярні статті

Сьогодні, 18:54Смачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

Сьогодні, 11:04Events

Водохреще: красиві привітання у віршах і листівках

Сьогодні, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Сьогодні, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Сьогодні, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

Сьогодні, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

Вчора, 22:05Events

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

Вчора, 15:51Events

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Вчора, 13:05Events

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

Вчора, 12:58Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Вчора, 11:42Зірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Вчора, 10:06Фаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Вчора, 10:03Зірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

17 січняФаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

17 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

Новини партнерів

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі доньками
Найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі доньками
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении ковида дома
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении ковида дома
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти