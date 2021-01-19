Близькі Юлії Началової відреагували на чутки про народження другої дитини

Подруга і концертний директор співачки прокоментували чутки

19 січня з'явилася інформація, що у співачки Юлії Началової після смерті народилася дитина. Повідомлялося, що сурогатна мати виносила дитину. Близькі артистки прокоментували чутки. Повідомляє РЕН-ТВ.

Близька подруга Юлії продюсер Олеся Сазикіна спростувала чутки. Вона не розуміє, чому раптом про це стали говорити. Все, що відбувається, подруга Началової назвала маячнею.

"Дитини ніякої немає. Тут неможливо мати дитину від сурогатної матері. Навіщо все це? Людина померла. Все. Про неї потрібно говорити тільки хороше, а зараз знову поллється якийсь бруд", – сказала Сазикіна.

Фото: instagram.com/julianachalova

Також Олеся зазначила, що дуже шкода батьків, яким доводиться все це бачити.

Концертний директор Началової Оксана Мостовлюк теж сказала, що не варто вірити чуткам.

"Це така нісенітниця. Навіть близько нема, це якийсь збуджений розум треба мати людям, щоб таке придумати", – заявила Оксана.

Раніше ми розповідали, що в Мережі з'явилася остання пісня співачки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися