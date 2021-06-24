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Макс Фадєєв приголомшив схудненням на 127 кілограмів. Тепер він має набагато молодший вигляд (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
24 червня, 20:30
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Російський продюсер Макс Фадєєв вирішив представити шанувальникам власноруч розроблену програму схуднення
Продюсер Максим Фадєєв схуд на 127 кілограмів
Продюсер Максим Фадєєв схуд на 127 кілограмів / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер і композитор Максим Фадєєв, який був внесений до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України, продовжує вражати результатами свого схуднення. Артист йшов до мети за власною системою і навіть склав власну унікальну програму. На сьогодні Макса Фадєєва, який протягом багатьох років мав досить об'ємні форми, вдалося скинути 127 кілограмів.

В Instagram продюсер поділився з підписниками новим знімком, на якому позував разом із жінкою, яка допомагала йому в процесі схуднення.

"Багато води утекло з того часу, як я почав худнути. Результат – 127 кг мінус. Я схуд за власною системою, до якої йшов багато років! І ось тепер можу сказати, що і без моєї подруги Оксани Михайлівни Драпкіної написати програму б не вийшло! Дослідницький Центр профілактичної медицини брав участь у розробці моєї програми для схуднення повною мірою, на основі всіх моїх записів і спостережень за тим, як я худнув! Ось тепер про це можна говорити, і тепер це не просто слова – це вже наука", – написав Максим Фадєєв.

Артист зазначив, що його програма схуднення, в якій він розкриє свої секрети, підкріплена науковими та медичними даними. При цьому настільки кардинальна зміна ваги стурбувала багатьох дієтологів і шанувальників Фадєєва. Тим більше, що більшу частину кілограмів продюсер скинув за досить короткий проміжок часу – кожен місяць йшло вісім кілограмів, що теж вважається достатньою цифрою.

Максим Фадєєв сильно схуд
Максим Фадєєв сильно схуд / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Попри це сам Макс зізнавався, що не вдавався до екстремальних тренувань і не обмежував себе жорстко в їжі.

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Нагадаємо, що вчора в чорний список в Україні потрапив і Філіп Кіркоров.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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