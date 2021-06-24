Макс Фадєєв приголомшив схудненням на 127 кілограмів. Тепер він має набагато молодший вигляд (фото)

Російський продюсер Макс Фадєєв вирішив представити шанувальникам власноруч розроблену програму схуднення

Продюсер Максим Фадєєв схуд на 127 кілограмів / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер і композитор Максим Фадєєв, який був внесений до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України, продовжує вражати результатами свого схуднення. Артист йшов до мети за власною системою і навіть склав власну унікальну програму. На сьогодні Макса Фадєєва, який протягом багатьох років мав досить об'ємні форми, вдалося скинути 127 кілограмів.

В Instagram продюсер поділився з підписниками новим знімком, на якому позував разом із жінкою, яка допомагала йому в процесі схуднення.

"Багато води утекло з того часу, як я почав худнути. Результат – 127 кг мінус. Я схуд за власною системою, до якої йшов багато років! І ось тепер можу сказати, що і без моєї подруги Оксани Михайлівни Драпкіної написати програму б не вийшло! Дослідницький Центр профілактичної медицини брав участь у розробці моєї програми для схуднення повною мірою, на основі всіх моїх записів і спостережень за тим, як я худнув! Ось тепер про це можна говорити, і тепер це не просто слова – це вже наука", – написав Максим Фадєєв.

Артист зазначив, що його програма схуднення, в якій він розкриє свої секрети, підкріплена науковими та медичними даними. При цьому настільки кардинальна зміна ваги стурбувала багатьох дієтологів і шанувальників Фадєєва. Тим більше, що більшу частину кілограмів продюсер скинув за досить короткий проміжок часу – кожен місяць йшло вісім кілограмів, що теж вважається достатньою цифрою.

Максим Фадєєв сильно схуд / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Попри це сам Макс зізнавався, що не вдавався до екстремальних тренувань і не обмежував себе жорстко в їжі.

Дізнайтеся в ролику, як зірки ставляться до боді-позітіву:

Нагадаємо, що вчора в чорний список в Україні потрапив і Філіп Кіркоров.