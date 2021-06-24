Пономарьов про стосунки з Мозговою: Вона додається в друзі на Facebook, а потім видаляєтьс

Народний артист України поділився подробицями стосунків зі своєю колишньою дружиною. Вони з Оленою Мозговою були разом десять років і навіть після розлучення підтримують дружні стосунки

Олександр Пономарьов та його колишня дружина Олена Мозгова / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

47-річний український співак Олександр Пономарьов, який вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою, розповів, що лише періодично спілкується зі своєю колишньою цивільною дружиною. За словами артиста, Олена Мозгова іноді "видаляє" його з друзів в соцмережі, а потім знову відправляє запит.

В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі DOROTYE, Олександр Пономарьов зізнався, що йому вже не вперше доводилося знову приймати запит в друзі від його колишньої дружини, яка епізодично видаляється. При цьому, співак ніколи не відзивається погано про Олену у своїх публікаціях в соцмережі, щоб це могло стати приводом для неї.

"Для мене це загадка. Періодично вона додається до мене в друзі, а потім віддаляється. Я не знаю з чим це пов'язано", – сказав Олександр Пономарьов.

Згадуючи своє тогорічне інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях", в якому він заявив, що зловив Олену Мозгову, на зраді, артист відзначив, що вона сама зізналася йому в цьому.

"Я дізнався від неї. Свічку не тримав. І зараз я не впевнений, що хочу знову на цю тему говорити, тому що тільки додалася до мене в друзі. Зараз знову видалиться", – сказав Пономарьов.

Співак уточнив, що буде шанобливо ставитися до своєї дружини, навіть якщо вона його буде видаляти з друзів сотню разів.

"У будь-якому випадку, якщо щось буде погано і вона попросить мене про допомогу, попри що, я їй допомагатиму. А додає, видаляє – це щось вже жіноче", – сказав Олександр Пономарьов.

Олександр Пономарьов/Олена Мозгова / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, Facebook-сторінка Олени Мозгової

Нагадаємо, що Олена Мозгова та Олександр Пономарьов були разом десять років. У 1998 році продюсер народила йому доньку Євгенію. У 2006 році артист офіційно одружився з Вікторією Мартинюк, яка молодша за нього на 13 років. Пара була в шлюбі шість років – у цей період у них народився син Олександр. Але вже у 2011 році Пономарьов розлучився з дружиною.

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Пономарьовим:

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