Мадонна вкрала фото незнайомки і "прифотошопила" своє обличчя. Обман розкрився

Артистка використовувала чуже фото для піар-кампанії

Скандал, який розгорівся шість років потому. Знаменита співачка Мадонна, чия дочка, до речі, теж недавно потрапила в скандал, в 2015 році опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото дівчини і за допомогою ретуші додала на знімок своє обличчя.

Однак артистка упустила один момент, а саме – попросити дозвіл у дівчини на те, щоб використовувати її фото, причому не просто так – артистка опублікувала знімок для піар-кампанії свого альбому.

Австралійка на ім'я Амалія Голді ще в 2015 році побачила, що поп-зірка використовувала її фото. Дівчина спробувала зв'язатися з командою Мадонни, але безрезультатно. І тільки через шість років про скандал згадали, і співачку почали критикувати за це в соцмережі.

Фото: Instagram

"Коли Мадонна публікує своє фото, щоб прорекламувати свій новий альбом, але це взагалі-то твоє тіло (я не жартую)", – написала Амалія в соцмережі.

У Instagram над артисткою вже жартують і пишуть, що взагалі-то не дуже гарно красти чужі фото.

Скріншот: Антіглянец

Раніше ми писали, що 62-річна Мадонна зробила татуювання і похвалилася ним в Instagram.

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