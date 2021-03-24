Скандальна Maruv похвалилася, що потрапила до книги про "неймовірних українок"
Співачка взяла участь у тематичній фотосесії
Українська співачка і композитор Maruv, яка будує кар'єру в Росії і вела там розважальне шоу, взяла участь у фотосесії для книги про "неймовірних українських жінок".
"Стиль – ретрогламур. За лаштунками знімання з Ростиславом Ріпкою для його книги про неймовірних українських жінок", – написала артистка в Instagram.
На чорно-білих знімках вона позує у чорному корсеті, отороченому пухом. Свій образ співачка доповнила масивними сережками.
"Клеопатра нервово курить збоку", "Круто", "Розкішна в будь-якому образі! Так може тільки Марув", "Розкіш", "Як завжди прекрасна", "Зірка німого кіно", – пишуть підписники співачки.
Справжнє ім'я Maruv – Анна Корсун. Майбутня зірка народилася у Павлограді 15 лютого 1991 року. У шкільні роки ходила на танці та музику, у складі танцювального колективу "Лік" гастролювала Україною. Закінчила музичну школу (хорове відділення), вчилася в фізико-математичному ліцеї.
Раніше Maruv помітили у компанії Кіркорова та Ані Лорак в Москві.
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