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Скандальна Maruv похвалилася, що потрапила до книги про "неймовірних українок"

Сьогодні, 13:30

Співачка взяла участь у тематичній фотосесії

Українська співачка і композитор Maruv, яка будує кар'єру в Росії і вела там розважальне шоу, взяла участь у фотосесії для книги про "неймовірних українських жінок".

"Стиль – ретрогламур. За лаштунками знімання з Ростиславом Ріпкою для його книги про неймовірних українських жінок", – написала артистка в Instagram.

На чорно-білих знімках вона позує у чорному корсеті, отороченому пухом. Свій образ співачка доповнила масивними сережками.

Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певица Maruv приняла участие в тематической фотосессии
Фото: instagram.com/maruvofficial
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"Клеопатра нервово курить збоку", "Круто", "Розкішна в будь-якому образі! Так може тільки Марув", "Розкіш", "Як завжди прекрасна", "Зірка німого кіно", – пишуть підписники співачки.

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Справжнє ім'я Maruv – Анна Корсун. Майбутня зірка народилася у Павлограді 15 лютого 1991 року. У шкільні роки ходила на танці та музику, у складі танцювального колективу "Лік" гастролювала Україною. Закінчила музичну школу (хорове відділення), вчилася в фізико-математичному ліцеї.

Раніше Maruv помітили у компанії Кіркорова та Ані Лорак в Москві.

Якщо вас цікавлять більш серйозні теми, то нагадаємо, що недавно вийшов новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу Дід Панч і молодь. Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

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Джерело: Сьогодні
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