Кейт Міддлтон і принц Вільям виїхали з палацу на тлі скандалу з Меган і Гаррі

Герцоги Кембриджські вирушили в Східний Лондон

Сьогодні вранці, 18 березня, принц Вільям і Кейт Міддлтон, яка вчора з'явилася у піджаку з мас-маркету, покинули Кенсінгтонський палац і вирушили у відділення швидкої допомоги.

Як повідомляє Daily Mail, Кейт і принц Вільям поспілкувалися з бригадами швидкої допомоги на станції Ньюхем. Подружжя розпитали фельдшерів, як ті справляються з пандемією.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Скріншот из Daily Mail

Візит герцогів Кембридзьких відбувся після того, як принц Вільям заявив, що засмучений тим, що його особисті розмови з принцом Гаррі надалі можуть транслюватися на американському телебаченні. Відзначимо, що після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, принц Вільям поговорив зі своїм братом. Але в підсумку розмова виявилася "не продуктивною".

Тепер принц Вільям побоюється, що будь-які його бесіди з братом можуть просочитися в пресу, і тому утримується від контакту зі скандальною парочкою.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі дали резонансне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Подружжя розповіли про труднощі життя в королівській сім'ї, а також зробили кілька серйозних звинувачень на адресу палацу.

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