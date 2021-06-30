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Лорак, Брежнєва, Лобода привітали українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 червня, 07:35
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У Глазго збірна України пробилася до чвертьфіналу Євро-2020. У ніч на середу раділа і пишалася нашою командою вся країна. Емоцій не стримували і українські зірки
Українські зірки привітали нашу збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020"
Українські зірки привітали нашу збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/ververa

Вчора відбувся історичний матч для збірної України на "Євро-2020 ". Вперше наша команда пробилася в чвертьфінал! Вся країна уважно стежила за матчем і вболівала за українських футболістів. Зірки теж не могли пропустити такий матч і в соцмережах вже встигли привітати нашу збірну з перемогою.

Світлана Лобода в InstaStories розповіла, що вболівала за українську збірну.

"Вітаю з заслуженою історичною перемогою!" – написала співачка.

Світлана Лобода привітала українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020"
Світлана Лобода привітала українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ані Лорак в InstaStories була небагатослівна.

Ані Лорак привітала українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020"
Ані Лорак привітала українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak

Підтримувала українську збірну на "Євро-2020" і Віра Брежнєва.

"Ура", – написала співачка у InstaStories .

Віра Брежнєва привітала українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020"
Віра Брежнєва привітала українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/ververa

За історичним матчем спостерігав і син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко привітав українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020"
Син Софії Ротару Руслан Євдокименко привітав українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020" / Фото: Instagram

DZIDZIO вирішив окремим постом в Instagram привітати українську збірну.

"Вітаємо нашу збірну України! Радість переповнює! Молодці!" – написав артист.

DZIDZIO привітав українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020"
DZIDZIO привітав українську збірну з виходом до чвертьфіналу на "Євро-2020" / Фото: instagram.com/dzidzio

Після перемоги української збірної з футболу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020, емоцій не могли стримати більшість українців, в тому числі і президент Володимир Зеленський .

Дивіться огляд матчу:

Нагадаємо, що тепер збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти Англії 3 липня в Римі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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