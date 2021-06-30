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Лорак, Брежнева, Лобода поздравили нашу сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020 (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 июня, 07:35
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В Глазго состоялся исторический поединок для сборной Украины
Украинские звезды поздравили нашу сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020"
Украинские звезды поздравили нашу сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/ververa

Вчера состоялся исторический матч для сборной Украины на "Евро-2020". Впервые наша команда пробилась в четвертьфинал! Вся страна внимательно следила за матчем и болела за украинских футболистов. Звезды тоже не могли пропустить такой матч и в соцсетях уже успели поздравить нашу сборную с победой.

Светлана Лобода в Stories рассказала, что болела за украинскую сборную.

"Поздравляю с заслуженной исторической победой!" – написала певица.

Светлана Лобода поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020"
Светлана Лобода поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ани Лорак была немногословна.

Ани Лорак поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020"
Ани Лорак поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak

Поддерживала украинскую сборную на "Евро-2020" и Вера Брежнева.

"Ура", – написала певица.

Вера Брежнева поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020"
Вера Брежнева поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/ververa

За историческим матчем следил и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020"
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: Instagram

DZIDZIO решил отдельным постом поздравить украинскую сборную.

"Поздравляем нашу сборную Украины! Радость переполняет! Молодцы!" – написал артист.

DZIDZIO поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020"
DZIDZIO поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/dzidzio

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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