Лорак, Брежнева, Лобода поздравили нашу сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020 (фото)

Украинские звезды поздравили нашу сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/ververa
Вчера состоялся исторический матч для сборной Украины на "Евро-2020". Впервые наша команда пробилась в четвертьфинал! Вся страна внимательно следила за матчем и болела за украинских футболистов. Звезды тоже не могли пропустить такой матч и в соцсетях уже успели поздравить нашу сборную с победой.
Светлана Лобода в Stories рассказала, что болела за украинскую сборную.
"Поздравляю с заслуженной исторической победой!" – написала певица.
Светлана Лобода поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Ани Лорак была немногословна.
Ани Лорак поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak
Поддерживала украинскую сборную на "Евро-2020" и Вера Брежнева.
"Ура", – написала певица.
Вера Брежнева поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/ververa
За историческим матчем следил и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: Instagram
DZIDZIO решил отдельным постом поздравить украинскую сборную.
"Поздравляем нашу сборную Украины! Радость переполняет! Молодцы!" – написал артист.
DZIDZIO поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/dzidzio
Элина Пелешенко
Редактор
Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net. Больше статей автора