Лорак, Брежнева, Лобода поздравили нашу сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020 (фото)

В Глазго состоялся исторический поединок для сборной Украины

Украинские звезды поздравили нашу сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/ververa

Вчера состоялся исторический матч для сборной Украины на "Евро-2020". Впервые наша команда пробилась в четвертьфинал! Вся страна внимательно следила за матчем и болела за украинских футболистов. Звезды тоже не могли пропустить такой матч и в соцсетях уже успели поздравить нашу сборную с победой.

Светлана Лобода в Stories рассказала, что болела за украинскую сборную.

"Поздравляю с заслуженной исторической победой!" – написала певица.

Светлана Лобода поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ани Лорак была немногословна.

Ани Лорак поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/anilorak

Поддерживала украинскую сборную на "Евро-2020" и Вера Брежнева.

"Ура", – написала певица.

Вера Брежнева поздравила украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/ververa

За историческим матчем следил и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил украинскую сборную с выходом в четвертьфинал на "Евро-2020" / Фото: Instagram

DZIDZIO решил отдельным постом поздравить украинскую сборную.

"Поздравляем нашу сборную Украины! Радость переполняет! Молодцы!" – написал артист.