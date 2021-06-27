Лобода в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом на Алых парусах (відео)

Понад 40 тисяч людей зібралися на святі випускників в Санкт-Петербурзі у розпал пандемії. Для них виступила Світлана Лобода

Лобода на Алых парусах в Пітері зіграла на барабанах - відео / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і виступає в Росії, а нещодавно засвітила бюст на фестивалі "Жара", стала учасницею свята випускників в Санкт-Петербурзі. Вона виступила минулого вечора на "Алых парусах", що зібрали на Двірцевій площі понад 40 тисяч глядачів у розпал пандемії.

Та перш ніж побачити це, подивіться наш матеріал про подорож на електрокарі найцікавішими і вражаючими місцями навколо Києва.

Під час свого виступу Лобода зіграла партію на барабанах. Вона сиділа за установкою в короткій блискучій сукні і на підборах. Відповідне відео зірка розмістила в своєму Instagram-профілі.

Чи варто говорити, що Світлану Лободу, яка грає на барабанах, глядачі обожнюють. "Ваша гра на барабанах – любовна любов", – пишуть їй в коментарях. А хтось все ж більше цікавиться епідситуацією: "А як же пандемія?".

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Раніше Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії "МУЗ-ТВ". Її номер, який поставив український режисер Олег Боднарчук, в соцмережах порівняли з виступом Бейонсе 2017 року на церемонії "Греммі".

Світла написала, що це було своє бачення популярної теми, а саме історії Марії Магдалини, яку раніше вже використовували інші зірки, в тому числі і Бейонсе.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020" – дивіться сюжет:

Раніше Світлана Лобода зізналася, що шкодує про рішення Нателли Крапивиної піти від неї.