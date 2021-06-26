Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Віра Брежнєва не любить, коли Костянтину Меладзе хтось дзвонить: Хотілося б, щоб його не смикали

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 червня, 08:46
Копіювати лінк
Співачка Віра Брежнєва хотіла, щоби її чоловіка ніхто не відволікав, коли він зайнятий роботою. Вона зізналася, що всі домашні справи бере на себе, та Меладзе постійно хтось дзвонить
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Віра Брежнєва, яка у відвертій сукні з'явилася на червоній доріжці російського фестивалю, зізналася, що не любить, коли її чоловіка відволікають від роботи.

Та відволікатися від роботи корисно – адже зараз літо. Не втратити дорогоцінний час і провести липень та серпень весело, вам допоможе календар літніх лайфхаків з класними ідеями для дозвілля.

Костянтин Меладзе може писати одну пісню місяць, у той час співачка намагається не займати його побутовими питаннями.

"Я раніше дивилася, спостерігала, вчилася, зараз не лізу до нього з побутовими питаннями, а намагаюся все вирішувати сама. Не смикаю його по дрібницях, і мені б дуже хотілося, щоб його не смикали й інші люди, але завжди хтось дзвонить", – розповіла Брежнєва в інтерв'ю "Русскому радіо".

За словами Віри, у Костянтина Меладзе немає музи, і вона нею також не є. Написати композицію продюсер може, надихнувшись чим завгодно.

Читайте також:

"Немає людини-музи у Костянтина. Ні! Його може вразити ситуація, стан, новина, подія. Я поруч із ним постійно – я не можу бути для нього якимось аніматором. Муза – це натхнення. Воно може бути вдома, а може не бути. Я вдома постійно", – додала Віра Брежнєва.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки. Після цього висловилася Оля Полякова, підтримавши співачку. Але знайшлися і ті, хто не повірив ні Лорак, ні Поляковій.

Віра Брежнєва прокоментувала чутки про розлучення з Костянтином Меладзе:

Ми також писали раніше, що Віра Брежнєва поділилася сімейними знімками з Костянтином Меладзе.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
11
дній
02
годин
02
хвилин
46
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Лайфхак дня
Як швидко і компактно зібрати валізу у відпустку
Хакнути
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти