Віра Брежнєва не любить, коли Костянтину Меладзе хтось дзвонить: Хотілося б, щоб його не смикали

Співачка Віра Брежнєва хотіла, щоби її чоловіка ніхто не відволікав, коли він зайнятий роботою. Вона зізналася, що всі домашні справи бере на себе, та Меладзе постійно хтось дзвонить

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Віра Брежнєва, яка у відвертій сукні з'явилася на червоній доріжці російського фестивалю, зізналася, що не любить, коли її чоловіка відволікають від роботи.

Та відволікатися від роботи корисно – адже зараз літо. Не втратити дорогоцінний час і провести липень та серпень весело, вам допоможе календар літніх лайфхаків з класними ідеями для дозвілля.

Костянтин Меладзе може писати одну пісню місяць, у той час співачка намагається не займати його побутовими питаннями.

"Я раніше дивилася, спостерігала, вчилася, зараз не лізу до нього з побутовими питаннями, а намагаюся все вирішувати сама. Не смикаю його по дрібницях, і мені б дуже хотілося, щоб його не смикали й інші люди, але завжди хтось дзвонить", – розповіла Брежнєва в інтерв'ю "Русскому радіо".

За словами Віри, у Костянтина Меладзе немає музи, і вона нею також не є. Написати композицію продюсер може, надихнувшись чим завгодно.

"Немає людини-музи у Костянтина. Ні! Його може вразити ситуація, стан, новина, подія. Я поруч із ним постійно – я не можу бути для нього якимось аніматором. Муза – це натхнення. Воно може бути вдома, а може не бути. Я вдома постійно", – додала Віра Брежнєва.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки. Після цього висловилася Оля Полякова, підтримавши співачку. Але знайшлися і ті, хто не повірив ні Лорак, ні Поляковій.

Віра Брежнєва прокоментувала чутки про розлучення з Костянтином Меладзе:

Ми також писали раніше, що Віра Брежнєва поділилася сімейними знімками з Костянтином Меладзе.