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Ламаємо стереотипи: як стати моделлю в зрілому віці

Сьогодні, 18:56

Розповідаємо історії українок, яким вдалося підкорити модельний бізнес в зрілому віці

Подіум чекає на вас. Навіть якщо вам 60, 70 або навіть 80 років. Моделі елегантного віку стають все більш популярними – вони з'являються на обкладинках журналів, рекламують одяг, косметику і ведуть соцмережі. Багато з них упевнені, життя тільки починається, якщо не боятися експериментувати. Журналісти "Зіркоманії" на телеканалі "Україна 24" поспілкувалася з найвідомішими українками, які досягли успіху в цьому сегменті.

Ці жінки – поза віковими стереотипів. Вони роблять тренд на ненудну старість. Раніше наші героїні уявити собі не могли, що колись стануть моделями і з'являться на обкладинках модного глянцю. Наприклад, Галина Бурнишева за освітою журналістка.

Галина Бурнишева
Галина Бурнишева
Фото: instagram.com/galinaburnysheva

"Я більше 20 років працювала за фахом, я працювала в газеті, на телебаченні в Казахстані, потім в Росії. Ось уже 26 років я живу в Україні, але тут я як журналіст не працювала ", – каже Галина Бурнишева.

А ось у наступній нашій героїні дві вищі освіти. І півжиття вона пропрацювала в науково-дослідному інституті. Хоча з дитинства мріяла бути артисткою.

"Татові дуже подобалося, що я роблю успіхи в математиці. Тому було відразу вирішено, що вступаю до КПІ, про театральний навіть мови не заходило. Економіст, програміст, але я працювала весь час програмістом – тестувала програми. А так завжди любила декламувати вірші ", – говорить Наталія Кара.

Наталія Кара
Наталія Кара
Фото: instagram.com/nataliiakara

Наталія Кара ще в 2005 році зовсім випадково потрапила на телебачення. Купила фарбу для волосся і на упаковці був приклеєний номер телефону на участь в шоу. Суть проєкту полягала в перевтіленні героїв, яким підбирали стильний образ і мейк. Наталя вирішила зателефонувати, але налаштована була скептично. Вона відразу попередила кастинг-менеджера, їй 54 роки і вона навряд підійде для зйомок.

"Як зараз пам'ятаю, це був вихідний день. Думаю, хто там у вихідний день візьме трубку. Дівчина відповіла. Через тиждень мені подзвонили: "Ви затверджені". Думала, що розігрують ", – ділиться модель.

Але після цього проєкту настало затишшя і Наталя вирішила діяти. Ходила на проби, публікувала фото на сайтах, де шукають акторів.

І згодом Наталія таки почали надходити пропозиції для зйомок в епізодах серіалів і реаліті.

У Галини Бурнишевої теж схожа історія успіху, яка почалася з телевізійного шоу. А зараз вона успішна леді, яка відкрила модельну школу і написала мотиваційну книгу для жінок.

Галина Бурнишева
Галина Бурнишева
Фото: instagram.com/galinaburnysheva

"Я ніколи не мріяла бути моделлю. Я вписалася в цей проєкт, я сказала що стану моделлю і відкрию свою модельну школу для дівчаток 40+. І ось вже три роки школа існує, і я можу позиціонувати себе як моделлю. Фактично я була родоначальницею всього цього тут, до того як я відкрила школу, дівчата раптом в неї пішли, я сама того не очікувала ", – каже Галина Бурнишева.

А ось в наступна героїня Галина Герасимова виховувала онуків і не підозрювала, що колись її життя засяє новими фарбами. Онук Галини відкрив бабусю світу, розмістивши фото в соцмережах, де її побачила редакція модного видання. Так жінка вперше потрапила на обкладинку в 69 років. Тепер їй 73, вона затребувана модель, має великий досвід роботи з відомими дизайнерами і брендами. Знімається в кліпах українських зірок. Також Галина потрапила в книгу рекордів України, як найстарша модель.

Галина Герасимова
Галина Герасимова
Фото: instagram.com/galgerasimova

"Звичайно дуже переживала, відмовлялася. Тому що розумієте, зовсім не було такого досвіду. І такого бажання і прагнення не було, тому що все це нове було для мене. Зараз все таки мені це подобається і я думаю, що це моє хобі таке, цікаве спіткало мене ", – поділилася Галина Герасимова.

Більше неймовірних історій в дивіться в програмі "Зіркоманія":

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Джерела: instagram.com/galinaburnysheva , instagram.com/nataliiakara , instagram.com/galgerasimova
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