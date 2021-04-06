Алла Кудлай поділилася зворушливою історією, як її пісня возз'єднала сім'ю

Співачка дала інтерв'ю програмі "Зіркоманії"

Виконавиця хіта "Красива жінка незаміжня" Алла Кудлай 40 років на сцені. Вона заспівала понад 600 пісень. Її хіти досі на слуху. Але дуже скоро ми можемо почути ці пісні в новому звучанні. Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Зіркоманії" на телеканалі "Україна 24". А також Алла Кудлай поділилася секретом молодості.

"Красива жінка незаміжня" – ця пісня народної артистки України наприкінці 90-х була справжнім хітом. І сьогодні ця композиція залишається візитною карткою співачки. Щоправда, ці слова сприймаються вже зовсім по-іншому. Адже відсутність штампа в паспорті зараз не прийнято сприймати трагічно, як це було раніше.

Цікаво, що текст про цю сумну жіночу долю написав поет Анатолій Матвійчук. Але в репертуарі Кудлай набереться близько десятка пісень його ж авторства.

Одна з пісень в репертуарі Алли Кудлай "Обійми" розповідає про непрості стосунки матері і сина.

"Не журись, сину милий, – прoжені думки сумні, Я давно тобі простила, но й ти прости мені"

Алла Кудлай впевнена, що саме ці рядки помирили не одну сім'ю. Якось їй в прямий ефір на радіо додзвонилася жінка, яка ридаючи дякувала за пісню. Адже саме вона возз'єднала її з сином після декількох конфлікту.

"І треба ж було, що мама і син на одній радіохвилі цю пісню послухали. І він подзвонив їй. І вона каже: "Він мені в житті таких слів мені не говорив". У мене аж зараз мурашки ", – розповідає співачка.

Ще один хіт Алли Кудлай – "Коханка". Тема цієї пісні досить провокаційна: про стосунки з одруженим чоловіком.

"Зачекайте дружина і діти. Я тобі відпускаті не хочу. Альо мушу тобі відпустіті ", – співається в пісні.

"Я завжди була проти цього. Але пісня і мелодія яка. І взагалі тема, вона ж є в житті. Так чому б не заспівати? " – каже народна артистка України.

А ось про своє особисте життя співачка віджартовується, а точніше співає.

"То все тайна..то все таємниця ... де гуляла дівка файна..де гуляла з ким бувала и коли. Чи не скажете нам? Не скажу. А що хтось харчується за мене? " – співає Алла Кудлай.

За свою творчу кар'єру артистка заспівала до 600 пісень. Каже, хотілося б деяким з них подарувати нове звучання.

"На жаль, зараз у мене немає коштів на аранжування. Вони не дешеві. Якщо мені запропонують зробити по-новому мої пісні, у яких прекрасна мелодія і вірші, я з величезним задоволенням заспіваю ", – сказала співачка.

У 90-х Аллу Кудлай впізнавали навіть посеред вулиці. І сьогодні з артисткою зустрічаються вкрай забавні ситуації.

"Стою я в черзі в магазині і тут тітка до мене підходить і каже:" Скажіть, будь ласка, ви НЕ Алла Кудлай ". А я їй, все кажуть, що я на неї схожа. А вона ще ближче підходить і каже: "Так після пластичної операції така красива стала", – поділилася історією артистка.

Співачка каже, що почуття гумору – одна з рис, яка допомагає тримати себе в тонусі.

А ще влітку зірка по кілька годин плаває в Дніпрі, вранці і ввечері. Ну, і контролює пристрасть до смачного.

"Генетика – це раз. А по-друге, я займаюся йогою, плаванням. Хоча дуже люблю київський торт. Ой люблю, але їсти не можна ", – говорить співачка.

Свої хіти Алла Кудлай на концертах виконує наживо. Каже, що це принципова позиція.

"Виникає всередині таке бажання – донести кожному глядачеві те, про що я співаю. Щоб вони були такі щасливі, якщо пісня про щастя і навіть якщо десь з легенько сумом, то щоб люди все одно були щасливі ", – сказала артистка.

Дивіться повне інтерв'ю Алли Кудлай для програми "Зіркоманія":

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