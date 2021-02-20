Сінді Кроуфорд 55: дивіться, як з роками змінювалася ікона 90-х

20 лютого супермодель святкує день народження

20 лютого американська супермодель, акторка і просто ікона 90-х Сінді Кроуфорд святкує день народження. Їй виповнилося 55 років. З цього приводу ми вирішили згадати, як з роками змінювалася зовнішність однієї з найпопулярніших моделей світу.

До слова, нещодавно Кайя Гербер, яка пішла по стопах своєї зіркової матері, знялася повністю оголеною в зухвалій фотосесії для Vogue .

Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд, яка покинула навчання в університеті заради модельного бізнесу, згодом стала музою Карла Лагерфельда і Джанні Версаче. З кінця 1980-х по 1990 роки Сінді перебувала в числі найпопулярніших супермоделей. Вона регулярно з'являлася на обкладинках журналів, на подіумі, і була обличчям модних брендів.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше сексуальна Сінді Кроуфорд оголила ноги в червоній сукні .

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