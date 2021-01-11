Ліза Арзамасова з "Татусевих дочок" вперше показала фото із чоловіком
Актриса вийшла заміж в грудні
Актриса Ліза Арзамасова з серіалу "Татусеві дочки" в грудні минулого року вийшла заміж. Її обранцем став 47-річний російський фігурист Ілля Авербух, з яким вона зустрічалася близько 8-ми років.
Напередодні Ліза опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото з чоловіком.
"З чоловіком... Слово-то яке нове, приємне", – підписала свій пост Арзамасова.
Ілля і Єлизавета почали зустрічатися ще в 2012 році, коли Арзамасова брала участь в телепроекті "Лід і полум'я", де Авербух був постановником і продюсером. На той момент Єлизаветі було всього 17 років.
У фігуриста є 16-річний син від першого шлюбу Іриною Лобачовою, який після розлучення батьків живе з Іллею.
Раніше українська гімнастка Анна Різатдінова заявила, що вони з Сергієм Мельником більше не разом.
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