Ліза Арзамасова з "Татусевих дочок" вперше показала фото із чоловіком

Актриса вийшла заміж в грудні

Актриса Ліза Арзамасова з серіалу "Татусеві дочки" в грудні минулого року вийшла заміж. Її обранцем став 47-річний російський фігурист Ілля Авербух, з яким вона зустрічалася близько 8-ми років.

Напередодні Ліза опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото з чоловіком.

Ліза Арзамасова і Ілля Авербух Фото: instagram.com/liza_arzamasova

"З чоловіком... Слово-то яке нове, приємне", – підписала свій пост Арзамасова.

Ілля і Єлизавета почали зустрічатися ще в 2012 році, коли Арзамасова брала участь в телепроекті "Лід і полум'я", де Авербух був постановником і продюсером. На той момент Єлизаветі було всього 17 років.

У фігуриста є 16-річний син від першого шлюбу Іриною Лобачовою, який після розлучення батьків живе з Іллею.

Раніше українська гімнастка Анна Різатдінова заявила, що вони з Сергієм Мельником більше не разом.

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